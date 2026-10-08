Brasil.- Brasil aumenta en un 25% el número de playas con 'banderas azules' y consolida su liderazgo en Sudamérica

Playa de Arraial do Cabo, en el estado brasileño de Río de Janeiro. - EMBRATUR

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Brasil ha logrado 75 'banderas azules' para sus playas y puertos deportivos después de incorporar esta temporada a su listado emplazamientos como Florianópolis, Búzios o Porto de Pedras, lo que representa un aumento del 25% respecto a los 60 lugares galardonados en la edición anterior.

"Este logro consolida el liderazgo de Brasil en Sudamérica y su segunda posición en las Américas. Para quienes sueñan con un viaje por playas paradisíacas, la red ampliada ofrece más destinos que combinan el contacto con la naturaleza con el cuidado de su conservación", ha explicado Embratur en una nota de prensa.

La Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo ha precisado que 63 playas y 12 puertos deportivos repartidos por siete estados brasileños consiguieron la distinción que premia la calidad del agua, gestión medioambiental, educación, infraestructuras y seguridad de los visitantes.

Las candidaturas se someten a evaluaciones nacionales e internacionales, además de visitas de inspección. Embratur forma parte del jurado nacional, mientras que la decisión final corresponde a un panel internacional compuesto de representantes y expertos de ONU Turismo, UNESCO, PNUMA, ICLEI, UICN y la World Cetacean Alliance, entre otras.

Con motivo de la celebración de sus 20 años de actividad en Brasil, 'Bandeira Azul' celebrará la ceremonia nacional de entrega de premios el 6 de noviembre en el Club Náutico de Santa Catarina, en Florianópolis.

En este sentido, Santa Catarina encabeza el listado con 38 lugares certificados seguida de Río de Janeiro (20), Bahía (7), São Paulo (5) y Alagoas (3). Ceará y Paraná cerraron la serie con un lugar reconocido cada uno.

"La confirmación de las 75 candidaturas por parte del jurado internacional pone de manifiesto la evolución del programa en Brasil y el compromiso de los destinos por incorporar criterios de sostenibilidad, seguridad y calidad medioambiental a su gestión", ha afirmado la coordinadora nacional del Programa Bandera Azul en Brasil, Leana Bernardi.