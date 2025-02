CIE Automotive centrará la compra de compañías en India y Brasil, y no contempla Europa por el riesgo

No cerrará ninguna compañía en Europa, porque no ha hecho inversiones fuertes en los últimos años y no tiene exceso de capacidad

BILBAO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de CIE Automotive, Jesús María Herrera, ha afirmado que el grupo centrará su compra de compañías en India, Brasil, y no contempla Europa por el riesgo que conlleva. Asimismo, ha asegurado que no cerrará ninguna compañía en Europa, porque no ha hecho inversiones fuertes en los últimos años y no tiene exceso de capacidad en este continente.

Con motivo de la presentación de los resultados de CIE Automotive a inversores, Herrera ha aseverado que el grupo va a seguir creciendo en todos los continentes en los que está presente. "Eso está garantizado también para el 2025", ha dicho.

Tras reconocer que el mercado europeo y el americano están sufriendo, ha insistido en que CIE crecerá por encima de ambos mercados, en el segundo caso por la "gran apuesta" en México. Además, ha señalado que los mercados de Brasil y de India van a crecer de forma "importante". "También en esos tendremos más cuota de mercado", ha subrayado.

En cuanto a márgenes, su objetivo va a ser seguir mejorando en cada uno de los mercados para cumplir el objetivo público que tiene CIE de, en el consolidado de todo el grupo, alcanzar el 19% de Ebitda "en este difícil contexto que tenemos en el sector", ha precisado.

Además, ha reconocido que las variables que están surgiendo durante el actual plan estratégico no estaban contempladas al comienzo del mismo, como inflación, tipos, "veintitantos millones menos de coches producidos que los previstos". "Aun con todas estas variables negativas y ninguna positiva, CIE, una vez más, va a cumplir todos los compromisos que tenía", ha asegurado.

SALTO DEL EBITDA

Según ha explicado, están analizando y mejorando todos sus procesos y costes para intentar cumplir ese 19% de Ebitda. "Hemos cerrado el ejercicio 2024 en 18,4%. Solo nos falta un salto de más o menos medio punto y ese salto. Creemos que lo vamos a conseguir y lo veréis en los siguientes trimestres", ha adelantado.

Preguntado por posibles adquisiciones en el mercado europeo, ha declarado que hay un exceso de capacidad, por lo están analizando "cosas en Europa, pero, en cierta manera, tiene mucho riesgo todo lo que en Europa hoy en día hay".

"Europa está sufriendo, nuestros comparables están sufriendo mucho y, realmente, asumir un riesgo muy alto no está dentro de nuestros objetivos", ha afirmado, para recordar que "exclusivamente, como ya ocurrió alguna otra vez", si sus clientes les piden, que necesitan de CIE, "evidentemente" afrontarán proyectos de compra de compañías.

No obstante, ha subrayado que el foco más grande que tienen es en India y Brasil. "Brasil es un mercado cerrado, un mercado que lo dominamos perfectamente, hay oportunidades, evidentemente, no del tamaño de las que hay en India, pero oportunidades donde somos capaces de integrar sin problemas, de mejorarlo y de generar valor, que es el objetivo clave de nuestra compañía", ha detallado.

Respecto a India, ha recordado que llevan "mucho tiempo" analizando compañías, pero que, "como siempre acontece en ese país, las cosas tardan más de lo que estamos acostumbrados". "Llevamos ya varios años con unas cuantas compañías que espero que en el corto o medio plazo formen parte de nuestro grupo y las podamos integrar dentro del grupo, porque India es sí o sí el mercado de crecimiento donde más queremos apostar", ha insistido.

Ha enmarcado estas posibles compras en su política de crecimiento. "Creemos que en esa consolidación de mercado tenemos que intentar seguir integrando compañías y apostando por ese crecimiento", ha manifestado.

TRUMP

Cuestionado por los aranceles anunciados por Donald Trump, el directivo de CIE Automotive ha señalado que el presidente de Estados Unidos es un "experto en generar noticias que después, en general, no son tan viables, se llegan a acuerdos y realmente a la práctica no tienen una afección importante, sino una afección muy residual". "Eso es lo que realmente esperamos", ha expresado.

En este sentido, ha citado los aranceles que querían poner en México y Canadá "y ya se han retrasado una vez, se han vuelto a retrasar otra vez. Es decir, seguro que, como es lógico y normal, hay acuerdos que van a hacer que el mundo no cambie tanto como parece".

Además, ha destacado que "las producciones que estiman en los diferentes mercados, tanto México, Europa, etcétera, para este ejercicio 2025, son los mismos que hace unos meses antes de la entrada de Trump en el Gobierno de Estados Unidos".

Por ello, ha dicho que "hay que estar despiertos, como siempre, pero no vamos a tener una gran afección". "Tampoco la tuvimos en el anterior Gobierno de Trump", ha sostenido, para apuntar que puede haber algún riesgo, pero evidentemente "siempre habrá oportunidades también en otros mercados".

PROYECTO GLOBAL

"Lo que podamos perder en un sitio lo ganaremos en otros mercados, al ser un proyecto global y presente en todos los países y los continentes donde son importantes las producciones de coches", ha defendido.

En parecidos términos se ha expresado la directora de Desarrollo Corporativo de CIE, Lorea Aristizabal, quien ha recordado que Estados Unidos produce 10 millones de vehículos, pero consume más de 16 millones de vehículos.

"Estados Unidos necesita de las importaciones. Es tendiendo a imposible trasladar 6 millones y pico más de producción a un país que está en pleno empleo, en el que ahora mismo todos tenemos dificultades para conseguir mano de obra, no hay mano de obra cualificada, y la inflación que eso supondría es absolutamente inviable. Requiere importaciones sí o sí", ha detallado.

Herrera ha incidido en esta idea señalando que "no hay capacidad instalada, hablando de nuestro sector de producción de componentes, en Estados Unidos, para atender ese volumen". "Con lo cual, sí o sí van a requerir de México. Aparte, si hablamos de costes, evidentemente el coste en México es una tercera parte de lo que pueda ser Estados Unidos", ha agregado.

ACCIONES DE CIE

Por otro lado, ha aludido al "gran problema" de la cotización de las acciones de CIE en España. "Llevamos seis, siete años con el mismo nivel de veinticinco o, como ahora, por debajo de veinticinco", ha recordado, para señalar que con esta cotización "la gente no está poniendo en valor todo lo que estamos consiguiendo en este plan estratégico".

Cuestionado por el mercado europeo, el consejero delegado de CIE ha opinado que el mercado europeo está sufriendo una caída "importante en este primer trimestre de doble dígito". "CIE una vez más tendrá una caída inferior a esa caída de mercado, porque CIE es un consolidador. Nuestros competidores están sufriendo importantemente, algunos están cerrando y evidentemente esa reducción de capacidad hace que las compañías solventes, como nuestro grupo, al final aumenten su 'market share'", ha explicado.

Sobre la posibilidad de cerrar compañías, el responsable de CIE ha asegurado que no se plantean en estos momentos cerrar ninguna compañía, teniendo en cuenta que CIE no ha hecho inversiones fuertes en Europa en los últimos años, no ha concentrado inversiones, ya que las ha concentrado en países en crecimiento.

"CIE no tiene exceso de capacidad en Europa. Es verdad que mucha gente ha invertido específicamente en el coche eléctrico, importantemente, y hoy tiene problemas de excesos de capacidad. Nosotros no hemos hecho inversiones específicas. Nuestras inversiones sirven tanto para los coches de combustión como para los coches eléctricos y es por ello que no tenemos un exceso de capacidad", ha enfatizado, para añadir que aún en estas circunstancias, van a ser capaces de seguir también mejorando márgenes en Europa.