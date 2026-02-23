Brasil se consolida como destino de inversión para las empresas españolas - Cedida

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Brasil reafirma su resiliencia económica y presenta nuevas oportunidades para la inversión española en un encuentro organizado por la Cámara de Comercio Brasil-España y la Fundación Consejo España-Brasil.

La V Edición del Seminario Brasil ha tenido por título “Perspectivas económicas y oportunidades de negocio” y se ha celebrado el pasado miércoles, 18 de febrero, en el auditorio de la Fundación Mapfre en Madrid, congregando a directivos, empresarios, representantes de las administraciones públicas y expertos en análisis económico y fiscal. Durante la jornada, se puso de manifiesto que Brasil atraviesa una etapa de consolidación macroeconómica, pese a desarrollarse en un entorno internacional cada vez más complejo. Las cifras reflejan resiliencia, estabilidad y un renovado atractivo para la inversión extranjera, especialmente la española.

Como en años anteriores, Mapfre fue el anfitrión de este encuentro que consolida su relevancia en esta quinta edición. De hecho, Eduardo Pérez de Lema, CEO Internacional Mapfre, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes mientras que la inauguración estuvo a cargo de Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, quien destacó la relevancia de consolidar a Brasil como un socio estratégico y de confianza para España.

La primera mesa redonda de la jornada, “Brasil 2026: Claves, retos, perspectivas económicas y MERCOSUR” contó con la participación de Daniel Fernandes, Consejero Económico de la Embajada de Brasil en España; María José Chaguaceda Sáinz, Analista de la Unidad de Riesgo País y Dirección de Riesgo País y Gestión de Deuda de Cesce y Miguel Iglesias, Director Fiscal Brasil & Hispam de Telefónica; además de Eva Piera, directora general de Relaciones Externas, Comunicación y Marca de Mapfre, como moderadora.

Durante el coloquio, el consejero Económico de la Embajada de Brasil en España destacó el buen momento que registran los principales indicadores económicos de Brasil. “En 2024, el país registró un crecimiento del PIB del 3,4% frente al año anterior, mientras que para 2025 se estima una expansión del 2,1%”, una “fase de normalización tras un periodo de fuerte dinamismo”. A la par, se subrayó el comportamiento excepcional del mercado laboral, con una tasa de desempleo del 5,1%, “una de las más bajas de la historia reciente del país”. Asimismo, los ponentes destacaron la evolución de la inflación, “que cerró en el 4,26%, dentro del rango objetivo del Banco Central y en una clara senda descendente”. Mientras que, en el ámbito exterior, Brasil alcanzó en 2025 un récord histórico de exportaciones, “con 350.000 millones de dólares, un 3,5% más que el año anterior, y una corriente de comercio total de 630.000 millones de dólares”. Añadió también que el Ibovespa ha tenido un desempeño extraordinario, confirmando una revalorización cercana al 34% durante el año 2025.

Por su parte, María José Chaguaceda Sáinz señaló que, desde el riesgo país "la solvencia externa es sólida. Aunque registra un pequeño déficit por cuenta corriente, lo cubre holgadamente con la inversión extranjera que recibe, y la deuda externa se mantiene alrededor del 35% del PIB". Entre los riesgos, mencionó la fiscalidad y la normalización tras la subida de tipos de interés. Como oportunidades, destacó los recursos naturales estratégicos en la transición energética, el tamaño del mercado interno y los beneficios del acuerdo UE-Mercosur, "que podría impulsar el crecimiento en sectores más allá de los tradicionales".

Miguel Iglesias puso en valor la modernización fiscal de Brasil, asentada en cambios constitucionales y normativos recientes que suponen "el mayor ajuste en décadas". Señaló la transición del complejo sistema de tributación indirecta hacia un modelo híbrido similar al IVA europeo, que, aunque más simple, implica una transición compleja de varios años. "Para multinacionales como Telefónica, esto supone desafíos operativos y financieros, pero también oportunidades de inversión a largo plazo", aseveró Iglesias quien, además, resaltó la aspiración de Brasil de integrarse en la OCDE y su apertura hacia estándares fiscales internacionales, "reforzando la confianza de los inversores".

El seminario también acogió el diálogo institucional “Tendencias y Escenarios de Futuro” protagonizado por Trinidad Jiménez, presidenta de la Cámara de Comercio Brasil–España; y Mario Ruiz-Tagle, presidente de la Fundación Consejo España–Brasil, y con Isabel Rata, subdirectora General de América, Secretaría de Estado de Comercio como moderadora. En este foro, se puso de relieve que Brasil encara el nuevo ciclo económico con fundamentos sólidos, una agenda de reformas estructurales en marcha y el desafío de transformar su estabilidad macroeconómica en mayor productividad e inversión sostenida. Para las empresas españolas, el país continúa representando un mercado estratégico con visión de largo plazo.

Sobre el acuerdo UE-Mercosur, Trinidad Jiménez destacó durante su intervención que "ofrece enormes oportunidades, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas. Incluye ventanilla única, asesoramiento e integración en la cadena de valor. Las empresas grandes ya estamos allí, ahora es el momento de aquellas que están pensando dónde expandirse. Un mercado de ochocientos millones de consumidores no es nada despreciable".

El encuentro fue clausurado por Daniel Costa Figueiredo, ministro consejero de la Embajada de Brasil en España, quien subrayó la solidez institucional de Brasil y su capacidad de aprobar reformas estructurales y destacó el marco regulatorio técnico e independiente como garantía de seguridad jurídica y atractivo para la inversión extranjera. En el ámbito bilateral, puso en valor la madurez de la relación económica, con un stock de inversión española superior a 278.000 millones de euros y un comercio que superó los 10.000 millones en 2025. Costa Figueiredo defendió el acuerdo UE-Mercosur como "un hito estratégico que eliminará aranceles en más del 90% del comercio, reforzará la previsibilidad regulatoria y consolidará estándares europeos". Finalmente, resaltó el potencial de cooperación en transición energética, señalando que "Brasil, potencia en energías renovables, y España, referente en agenda verde, están en condiciones de liderar conjuntamente este proceso".