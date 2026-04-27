Brasil.- Un consorcio liderado por Sener se adjudica la ampliación de dos carreteras en el sur de Brasil

BILBAO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consorcio liderado por el grupo de ingeniería y tecnología Sener ha resultado adjudicatario de un contrato por parte de la concesionaria CSG (Caminhos da Serra Gaúcha) para la ampliación de dos carreteras en el sur de Brasil.

El consorcio, cuya sede central está radicada en Getxo (Euskadi), ha destacado que este contrato permitirá desarrollar un "relevante paquete de proyectos viarios" en el estado de Río Grande del Sur, en el extremo meridional de Brasil.

El consorcio está integrado por Sener y la firma local Projeta Infraestrutura.

"PAPEL FUNDAMENTAL" EN EL FLUJO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

El contrato corresponde al tercer paquete de proyectos de la concesión y contempla la prestación de servicios de ingeniería para mejorar y ampliar la capacidad de distintos tramos de las carreteras ERS 240 y ERS 122.

Se trata, según han indicado en un comunicado este lunes, de dos carreteras estatales que conectan varias arterias logísticas clave del sur del país, enlazando la región metropolitana de Porto Alegre con el polo industrial de la Sierra Gaúcha, y que desempeñan un "papel fundamental" en el flujo de la producción industrial, el turismo y el comercio regional.

El alcance de los trabajos incluye el desarrollo de soluciones técnicas, desde la concepción inicial y los proyectos funcionales hasta la elaboración de anteproyectos y proyectos constructivos, que se desarrollarán íntegramente mediante metodología BIM. Las actuaciones previstas abarcan, entre otros elementos, la definición de 50 kilómetros de carriles adicionales, 64 kilómetros de arcenes y 10 kilómetros de carriles bici, así como 142 paradas de autobús, 20 glorietas y la adecuación de 20 accesos.

INFRAESTRUCTURA MÁS "MODERNA, SEGURA Y FUNCIONAL"

Las intervenciones se distribuirán a lo largo de diversos segmentos de las citadas carreteras, contribuyendo a disponer de una infraestructura "más moderna, segura y funcional", y "reforzando la movilidad y la accesibilidad" en una de las principales áreas de actividad económica y turística del sur de Brasil.

Con esta adjudicación, Sener refuerza su presencia en Brasil, donde cuenta con más de 290 profesionales que trabajan en algunos de los proyectos más relevantes en los mercados de la energía y las infraestructuras del transporte, como el Puente Salvador-Itaparica-Bahia, Depot Morro Grande - Línea 6 del Metro de São Paulo.

Asimismo, este proyecto consolida su "posicionamiento como socio tecnológico de referencia, aportando su experiencia internacional en el diseño de soluciones complejas y su apuesta por la digitalización y el uso de metodologías avanzadas en ingeniería civil", ha destacado.

La directora de operaciones de Sener en Brasil, Adiléa Quaresma, ha subrayado "la confianza depositada en el consorcio por parte de CSG", que les permite, según ha dicho, "seguir contribuyendo al desarrollo de infraestructuras viarias clave para la competitividad y la seguridad del estado de Río Grande del Sur, aplicando soluciones técnicas eficientes y metodologías digitales avanzadas".