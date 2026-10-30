MADRID, 30 (EPDATA) Se incorporan nuevos datos a los siguientes gráficos: -- PIB en Francia https:\/\/www.epdata.es\/datos\/francia-datos-macroeconomicos-datos-graficos\/675 -- PIB \/ IPC en Italia https:\/\/www.epdata.es\/datos\/italia-producto-interior-bruto-pib-paro-inflacion-datos-macroeconomicos-graficos\/672 -- PIB \/ Tasa de paro en Alemania https:\/\/www.epdata.es\/datos\/alemania-datos-macroeconomicos-graficos\/676 -- PIB en México https:\/\/www.epdata.es\/datos\/mexico-datos-macroeconomicos-datos-graficos\/656 -- Desempleo en Brasil https:\/\/www.epdata.es\/datos\/brasil-datos-macroeconomicos-datos-graficos\/659 Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es