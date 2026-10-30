Publicado 30/10/2026 14:08

Datos económicos por países, en gráficos

MADRID 30 Oct. (EPDATA) -

Se incorporan nuevos datos a los siguientes gráficos:

-- PIB en Francia

https://www.epdata.es/datos/francia-datos-macroeconomicos-da...

-- PIB / IPC en Italia

https://www.epdata.es/datos/italia-producto-interior-bruto-p...

-- PIB / Tasa de paro en Alemania

https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-g...

-- PIB en México

https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-dat...

-- Desempleo en Brasil

https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-dat...

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

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