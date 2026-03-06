Embraer ganó 310 millones en 2025 con ingresos récord de 6.541,8 millones, tras 78 entregas comerciales

Embraer - EMBRAER

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La firma aeronáutica brasileña Embraer registró un beneficio neto de 359 millones de dólares (310 millones de euros) en 2025, apenas un 1,2% más en comparación al año anterior, tras lograr unos ingresos récord de 7.577,5 millones de dólares (6.541,8 millones de euros) y entregar 78 aviones comerciales, cumpliendo previsiones, según un comunicado.

Sobre la facturación, que creció un 18% interanual, destacaron las ventas de Defensa y Seguridad y Aviación Ejecutiva, con subidas del 36% y del 25% frente a 2024, respectivamente.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en los 888,8 millones de dólares (767,3 millones de euros), marcando un descenso del 3,5%.

El flujo de caja libre ajustado sin Eve (excluyendo el proyecto de aeronaves eléctricas de movilidad urbana) fue de 491,2 millones de dólares (424 millones de euros) en 2025, gracias al mayor número de aviones entregados. En consecuencia, la empresa terminó el año con una posición de efectivo neta de 109,3 millones de dólares (94,3 millones de euros), inferior a los 110,7 millones de dólares (95,5 millones de euros).

En el apartado comercial, las 78 entregas de aviones supusieron cinco unidades más que en 2024, hasta sumar un total de 244 aeronaves enviadas con todas las divisiones, un 18% más interanual, con 155 aeronaves ejecutivas.

Además, la cartera de pedidos en firme de 31.600 millones de dólares (27.282 millones de euros) en el cuarto trimestre de 2025 marcó un máximo histórico y una cifra más de un 20% superior al año anterior.

De cara a 2026, el fabricante brasileño estima la entrega de entre 80 y 85 aviones comerciales, junto con entre 160 y 170 envíos de jets ejecutivos, además de unos ingresos de entre 8.200 y 8.500 millones de dólares (7.079,5 y 7.338,5 millones de euros).