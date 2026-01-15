Brasil espera que el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur entre en vigor en el segundo semestre del año

Archivo - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios brasileño, Geraldo Alckmin. - Wallace Martins, Wallace Martins / DPA - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Brasil espera que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque del Mercosur (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil), aprobado el pasado viernes, entre en vigor durante el segundo semestre del ejercicio actual.

"Esperamos que se apruebe la ley [en Brasil] en este primer semestre y que tengamos en el segundo semestre la vigencia del acuerdo", adelantó el ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Geraldo Alckmin.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará el próximo sábado a Asunción (Paraguay) para firmar el acuerdo entre ambos bloques comerciales. Ahora, después de la aprobación del acuerdo por parte de los Veintisiete, el Parlamento Europeo y los cuatro parlamentos latinoamericanos deberán dar el visto bueno al texto antes de su entrada en vigor completa.

Alckmin ha destacado que este acuerdo comercial "va a traer más empleo, más renta, fortalecer el agronegocio, la industria, los servicios e inversiones recíprocas".

De esta manera, ha continuado, "quien gana es la sociedad" porque comprará productos "más baratos y de mejor calidad", lo que representa, en última instancia, "el libre comercio con reglas".