Brasil.-Flávio Bolsonaro ofrece a Trump ventajas comerciales a empresas de EEUU y restricciones al sistema brasileño Pix

Archivo - El senador ultraderechista brasileño Flavio Bolsonaro en la conferencia conservadora estadounidense CPAC en Texas, EEUU - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El senador y precandidato ultraderechista a la Presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro ha enviado al Gobierno de Estados Unidos un documento que ofrece a la Administración de Donald Trump ventajas comerciales como una reducción de impuestos a compañías de tarjetas de crédito y un compromiso de que el sistema de pago Pix no se vincule a otros "no occidentales".

La oficina del hijo del expresidente Jair Bolsonaro ha enviado a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) un dossier en el que defiende el sistema de pagos electrónicos Pix, creado por el Banco Central de Brasil, como un hito del gobierno de su padre, según ha recogido el diario brasileño 'Folha'.

Al tiempo, ha rechazado que el citado sistema cree un conflicto de intereses, como ha anotado la Administración Trump, comparando Pix con la herramienta de pago FedNow de la Reserva Federal estadounidense (Fed).

En esta coyuntura, Flávio Bolsonaro ha planteado un "compromiso legislativo" para que Pix no se vincule a sistemas de pago transfronterizos "no occidentales", aludiendo así a China. Actualmente, el sistema de pagos instantáneos no gestiona transferencias internacionales, y el documento no aclara cómo funcionaría este veto a los sistemas extranjeros.

Asimismo, ha propuesto reducir la "carga regulatoria y fiscal" sobre las tarjetas de crédito, un mercado dominado por las empresas estadounidenses Visa y Mastercard, alegando que tal carga "frena la competencia en lugar de fomentarla". "Reducir esta carga (...) ampliaría las opciones de los consumidores, disminuiría el costo de los intercambios voluntarios y apoyaría el crecimiento económico", alega el documento en cuestión.

La Casa Blanca ha emitido quejas en múltiples ocasiones sobre Pix, alegando que perjudica injustamente a empresas financieras y tecnológicas estadounidenses como Visa y Apple, una premisa que constituyó una de los argumentos para sustentar la investigación comercial de Washington contra Brasília.

PROPONE QUE BRASIL "SE LIBERE DE LAS ATADURAS" DE MERCOSUR

Por otra parte, el senador ultraderechista ha propuesto también una "enérgica búsqueda" de acuerdos comerciales que incrementen el comercio y la inversión entre ambos países.

En este sentido, ha planteado la posibilidad de que Brasil "se libere de las ataduras" de Mercosur, ante las restricciones del bloque comercial sobre las negociaciones bilaterales.

Flávio reedita así una estrategia ya impulsada anteriormente por el actual presidente de Argentina, Javier Milei, y se conforma como heredero de la crítica retórica de su padre, Jair Bolsonaro, quien también impulsó durante su mandato (2019-2023) una agenda contraria a la de la alianza.