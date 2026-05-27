El Gobierno brasileño relajará las reglas fiscales para que Banco de Brasília (BRB) pueda pedir un préstamo

Archivo - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un acto público en Brasilia. - PRESIDENCIA DE BRASIL/RICARDO STUCKERT - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno brasileño se ha mostrado abierto a ayudar a Banco de Brasília (BRB) mediante la relajación de las reglas fiscales para permitir que la entidad controlada por el Ayuntamiento de Brasilia suscriba un préstamo con el Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

"Hemos acordado que el Gobierno del Distrito Federal solicitará un préstamo al FGC con un consorcio bancario que actuará como garante", ha explicado a la prensa el ministro de Hacienda, Dario Durigan, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Bloomberg.

Las palabras de Durigan son las primeras del Ejecutivo central encaminadas a sostener al BRB, banco que se vio salpicado por la adquisición de activos por un valor cercano a los 21.900 millones de reales (3.710 millones de euros) del quebrado Banco Master. La compra está siendo investigada por las autoridades por sospechas de fraude.

A raíz de este asunto, BRB ha tenido que anunciar el retraso 'sine die' de los resultados del tercer y cuarto trimestre de 2025 ante la "necesidad" de concluir la "auditoría forense" encargada de esclarecer los hechos.

BRB aprobó en abril una ampliación de capital de 8.800 millones de reales (1.491 millones de euros) para enfrentar el agujero generado por el escándalo y firmó un memorando de entendimiento (MdE) con la gestora Quadra Capital para la venta de activos por 15.000 millones de reales (2.541 millones de euros) relacionados con la exposición a Banco Master.