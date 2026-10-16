Itaú Unibanco compra el 35% de Prisma Capital para ampliar su presencia en el mercado de fondos estructurados

Archivo - Logo del banco brasileño Itaú Unibanco. - ITAÚ - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Itaú Unibanco, una de las principales entidades privadas de Brasil, ha cerrado un acuerdo para comprar por un importe no especificado el 35% del gestor de fondos alternativos Prisma Capital, firma brasileña fundada en 2017 con 28.000 millones de reales (4.900 millones de euros) en activos bajo gestión.

El objetivo de Itaú es ampliar su huella en el mercado de fondos estructurados ante el crecimiento de las carteras provocado por los altos tipos de interés y el deseo de explorar nuevas formas de gestionar capitales ante los cambios en la normativa de contabilidad.

"A medida que aumenta la complejidad de nuestro negocio, también crece su atractivo. Llegamos a la conclusión de que necesitábamos capital y un socio a largo plazo, y así fue como nos pusimos en contacto con Itaú", ha explicado en una entrevista con 'Bloomberg' el socio fundador de Prisma Capital, Marcelo Hallack.

El directivo ha añadido que los recursos levantados se utilizarán para ampliar la capacidad de inversión de Prisma Capital y para acelerar la creación o adquisición de plataformas con alto potencial de generación de activos.