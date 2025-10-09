Publicado 09/10/2025 19:05

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves

MADRID 9 Oct.

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves 9 de octubre:

ECONOMÍA

-- El diésel vuelve a repuntar esta semana, mientras que la gasolina mantiene las caídas

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...

-- La inflación de Brasil cae hasta el 5,17% anual en septiembre

https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-dat...

-- La inflación de México escala al 3,76% en septiembre

https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-dat...

CIENCIA

-- El escritor húngaro László Krasznahorkai, Premio Nobel de Literatura

Infografía: https://fotos.europapress.es/f7015103

