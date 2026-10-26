MADRID 26 Oct. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este lunes 26 de octubre:
ECONOMÍA
-- Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en cuatro años para un mes de agosto tras subir un 2,3%
https://www.epdata.es/datos/hipotecas-nacional-cantidad-impo...
Infografías: https://fotos.europapress.es/infografias/f7870250
-- La compraventa de viviendas retoma los ascensos tras subir un 3,4% en agosto, con 49.319 operaciones
https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...
Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7870276
-- La inflación industrial se dispara al 18,3% en septiembre por la energía y escala a máximos de 4 años
https://www.epdata.es/variacion-anual-precios-industriales-e...
INTERNACIONAL
-- Lula da Silva se impone a Flávio Bolsonaro y es reelegido presidente de Brasil
Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7870415
Gráfico: https://www.epdata.es/ganador-elecciones-brasil-2026-estaod/...
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