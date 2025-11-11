MADRID 11 Nov. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este martes 11 de noviembre:
ECONOMÍA
-- La tasa de paro del Reino Unido escala al 5%, en máximos desde 2021
-- La creación de empresas registra su mejor septiembre en 19 años, con 9.252 nuevas sociedades
-- La inflación de Brasil desciende hasta el 4,68% interanual en octubre
-- El transporte público supera los 498 millones de viajeros en septiembre, impulsado por el AVE y el autobús
SOCIEDAD
La población residente en España se sitúa en máximos con 49,4 millones de personas tras crecer en un año en casi 500.000
-- Evolución a nivel de España
-- Evolución por sexos
-- Dato de población por comunidades
-- Los embalses almacenan 28.786 hm3 y están al 51,4%, 6,7 puntos más que la media de la última década
