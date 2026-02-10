MADRID 10 Feb. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este martes 10 de febrero:

ECONOMÍA

-- El Ibex 35 marca nuevos máximos al conquistar los 18.200 puntos tras subir un 0,1% en la apertura

-- El uso del transporte público crece un 3,7% en 2025 y supera los 5.784 millones de pasajeros

POLÍTICA

-- España sigue empeorando en el índice de percepción de la corrupción y cae otros tres puestos: hasta el 49 de 182 países

-- La inflación de Brasil sube hasta el 4,44% interanual en enero

SOCIEDAD

-- Enero de 2026 fue el 5º más cálido registrado a nivel mundial pero el más frío en Europa desde 2010, según Copernicus

-- El fuego arrasó 294 hectáreas en España en enero de 2026, casi ocho veces menos que la media de la década del mes

-- Los embalses están al 77,3%, al almacenar 43.341 hm3, y suben 10,1 puntos en una semana tras 'Leonardo' y 'Marta'

