MADRID 29 Jul. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles 29 de julio:

ECONOMÍA

-- Telefónica reduce un 75% sus pérdidas hasta junio e ingresa 16.392 millones impulsada por España y Brasil

https://www.epdata.es/datos/resultados-telefonica-beneficios...

-- CaixaBank gana 3.203 millones en el primer semestre, un 8,5% más

https://www.epdata.es/datos/resultados-caixabank-beneficios-...

-- Redeia gana 280 millones a junio, un 4% más, y dispara sus inversiones a 657 millones

https://www.epdata.es/datos/resultados-red-electrica-benefic...

-- Endesa eleva un 41% ganancias a junio y dispara su previsión de beneficio para 2026 a más de 2.400 millones

https://www.epdata.es/datos/resultados-endesa-beneficios-ing...

-- Aena gana 1.002 millones en el primer semestre, un 12,1% más, con unos ingresos de 3.300 millones

https://www.epdata.es/datos/resultados-aena-beneficios-ingre...

-- ACS gana 510 millones hasta junio, un 13% más, y alcanza ingresos de 26.170 millones

https://www.epdata.es/datos/resultados-acs-beneficios-ingres...

-- Los precios de exportaciones e importaciones industriales suben en junio y acumulan cuatro meses de alzas

https://www.epdata.es/datos/precio-exportaciones-importacion...

-- Ferrovial gana 258 millones hasta junio, un 52% menos por extraordinarios, pero eleva un 5% los ingresos

https://www.epdata.es/datos/resultados-ferrovial-beneficios-...

SOCIEDAD

-- Ascienden a 32 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, tras confirmarse el caso de Barcelona

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/violencia-genero-estadisticas-ul...

-- Altas temperaturas y olas de calor en España, en gráficos

https://www.epdata.es/datos/altas-temperaturas-olas-calor-es...

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