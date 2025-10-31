MADRID 31 Oct. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este viernes 31 de octubre:
ECONOMÍA
-- El Euríbor cierra octubre en el 2,187% y encadena tres meses al alza
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/euribor-hoy-evolucion-historica-...
-- El déficit público baja en agosto al 1,64% del PIB y el del Estado cae al 1,91% hasta septiembre
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/deficit-publico-evolucion-estadi...
-- La tasa de desempleo de Brasil se sitúa en mínimos históricos en el tercer trimestre del año, hasta el 5,6%
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-dat...
-- CaixaBank gana 4.397 millones hasta septiembre, un 3,5% más
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/resultados-caixabank-beneficios-...
-- Acerinox reduce su beneficio un 96% hasta septiembre por la lenta recuperación del sector
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/resultados-acerinox-beneficios-i...
-- Unicaja gana 503 millones hasta septiembre, un 11,5% más
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/resultados-unicaja-beneficios-in...
-- España bate récord de turistas internacionales hasta septiembre, con el gasto también en máximos
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/turistas-turismo-espana/64/espan...
-- Mapfre gana 829 millones de euros hasta septiembre, un 26,8% más
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/resultados-mapfre-beneficios-ing...
-- La tasa de inflación de la eurozona se modera una décima en octubre, hasta el 2,1%
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-eu...
