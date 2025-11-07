MADRID 7 Nov. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este viernes 7 de noviembre:

ECONOMÍA

-- IAG gana 2.703 millones hasta septiembre con unos ingresos que se elevan hasta los 25.234 millones

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/resultados-iag-beneficios-ingres...

-- Amadeus gana 1.088 millones hasta septiembre, un 10% más, y mantiene previsiones para 2025

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/resultados-amadeus-beneficios-in...

-- Técnicas Reunidas dispara un 63% su beneficio neto hasta septiembre y eleva sus ventas un 43%

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/resultados-tecnicas-reunidas-ben...

-- El déficit público se situará este año en el 2,6% del PIB y bajará al 2,2% en 2026, según BBVA Research

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/previsiones-pib-datos-graficos/2...

-- La brasileña Petrobras gana 14.491 millones de euros hasta septiembre, un 62,3% más

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/resultados-petrobras-beneficios-...

-- La inflación de México se estanca en el 3,57% interanual en octubre

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-dat...

SANIDAD

-- Bajan levemente los pacientes y el tiempo en lista de espera, con 832.728 pacientes quirúrgicos y 118 días de media

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/listas-espera-sanidad-publica/24...

SOCIEDAD

-- Las lluvias acumuladas desde octubre se cifran en 51 l/m2, un 41% menos que su valor normal

Gráficos interactivos: https://epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-grafico...

