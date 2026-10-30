Publicado 30/10/2026 19:05

Brasil.- Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este viernes

MADRID 30 Oct. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este viernes 30 de octubre:

ACIIDENTE URDA

-- Así fue el accidente de Urda, según primeros informes de la AITAT y Transportes

https://embed.epdata.es/plugin/05c633af-84f6-4ff9-8c97-9139f...

ECONOMÍA

-- El Euríbor se asienta por encima del 3,2%, por lo que seguirá subiendo la cuota hipotecaria

https://www.epdata.es/datos/euribor-hoy-evolucion-historica-...

-- El PIB creció un 0,6% en los meses de verano, una décima menos, pero acelera su avance interanual al 2,7%

https://www.epdata.es/datos/pib-espana-ine-contabilidad-naci...

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7878552

-- Unicaja gana 543 millones hasta septiembre, un 8,1% más, y anuncia un dividendo de 6,42 céntimos

https://www.epdata.es/datos/resultados-unicaja-beneficios-in...

-- Acerinox dispara su beneficio neto hasta los 162 millones en los nueve primeros meses

https://www.epdata.es/datos/resultados-acerinox-beneficios-i...

-- CaixaBank gana 4.962 millones hasta septiembre, un 12,9% más

https://www.epdata.es/datos/resultados-caixabank-beneficios-...

-- La tasa de paro de la eurozona se mantiene en el 6,5%

https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-eu...

-- El PIB de la eurozona moderó su expansión al 0,4% en el tercer trimestre

https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-eu...

-- El IPC se mantiene en el 4,9% en octubre pese al abaratamiento de las gasolinas

https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106

-- PIB en Francia

https://www.epdata.es/datos/francia-datos-macroeconomicos-da...

-- PIB / IPC en Italia

https://www.epdata.es/datos/italia-producto-interior-bruto-p...

-- PIB / Tasa de paro en Alemania

https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-g...

-- PIB en México

https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-dat...

-- Desempleo en Brasil

https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-dat...

-- Los precios de exportaciones e importaciones industriales se disparan en septiembre por la energía

https://www.epdata.es/datos/precio-exportaciones-importacion...

SOCIEDAD

-- España registra 52 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 20% menos del valor normal

https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-gra...

ANDALUCÍA

-- Este mapa acompaña a la noticia titulada: Al menos tres trabajadores heridos leves en una fuerte explosión de la Fábrica de Municiones de Granada

https://fotos.europapress.es/infografias/f7878643

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

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