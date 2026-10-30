Brasil.- Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este viernes

MADRID 30 Oct. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este viernes 30 de octubre:
ACIIDENTE URDA
-- Así fue el accidente de Urda, según primeros informes de la AITAT y Transportes
https://embed.epdata.es/plugin/05c633af-84f6-4ff9-8c97-9139f...
ECONOMÍA
-- El Euríbor se asienta por encima del 3,2%, por lo que seguirá subiendo la cuota hipotecaria
https://www.epdata.es/datos/euribor-hoy-evolucion-historica-...
-- El PIB creció un 0,6% en los meses de verano, una décima menos, pero acelera su avance interanual al 2,7%
https://www.epdata.es/datos/pib-espana-ine-contabilidad-naci...
Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7878552
-- Unicaja gana 543 millones hasta septiembre, un 8,1% más, y anuncia un dividendo de 6,42 céntimos
https://www.epdata.es/datos/resultados-unicaja-beneficios-in...
-- Acerinox dispara su beneficio neto hasta los 162 millones en los nueve primeros meses
https://www.epdata.es/datos/resultados-acerinox-beneficios-i...
-- CaixaBank gana 4.962 millones hasta septiembre, un 12,9% más
https://www.epdata.es/datos/resultados-caixabank-beneficios-...
-- La tasa de paro de la eurozona se mantiene en el 6,5%
https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-eu...
-- El PIB de la eurozona moderó su expansión al 0,4% en el tercer trimestre
https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-eu...
-- El IPC se mantiene en el 4,9% en octubre pese al abaratamiento de las gasolinas
https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106
-- PIB en Francia
https://www.epdata.es/datos/francia-datos-macroeconomicos-da...
-- PIB / IPC en Italia
https://www.epdata.es/datos/italia-producto-interior-bruto-p...
-- PIB / Tasa de paro en Alemania
https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-g...
-- PIB en México
https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-dat...
-- Desempleo en Brasil
https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-dat...
-- Los precios de exportaciones e importaciones industriales se disparan en septiembre por la energía
https://www.epdata.es/datos/precio-exportaciones-importacion...
SOCIEDAD
-- España registra 52 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 20% menos del valor normal
https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-gra...
ANDALUCÍA
-- Este mapa acompaña a la noticia titulada: Al menos tres trabajadores heridos leves en una fuerte explosión de la Fábrica de Municiones de Granada
https://fotos.europapress.es/infografias/f7878643
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