Momento de la reunión de Da Silva con empresarios - FOMENT

Han asistido altos representantes de la CEOE, Ministerio de Economía, APEX Brasil y Cámara de Comercio de España BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha reunido este viernes en Barcelona con empresarios españoles en un encuentro de "alto nivel" donde se han analizado las oportunidades de negocio e inversión en sectores clave y, así como el compromiso por seguir buscando nuevas vías de colaboración en proyectos estratégicos, informan CEOE, Ministerio de Economía, ICEX y Cámara de Comercio de España en un comunicado conjunto.

El encuentro se ha producido en el marco de la I Cumbre España-Brasil y del Global Progressive Mobilisation (GPM) que se celebra en Barcelona y en él han participado el ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Márcio Fernando Elías Rosa; su homólogo de Energía y Minas, Alexandro Silveira; la vicepresidenta tercera del gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Muñoz; la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla; y los máximos representantes de destacadas instituciones y empresas de ambos países.

El mandatario brasileño puesto en valor "la solidez de las relaciones bilaterales" y ha destacado la importancia de seguir avanzando en una agenda económica conjunta que impulse la inversión, el desarrollo sostenible y la creación de empleo.

Lula ha incidido en el "carácter histórico del encuentro", señalando que se trata de la primera cumbre empresarial de estas características entre ambos países, y subrayó el amplio potencial aún por desarrollar en la relación económica bilateral.

En este sentido, ha puesto en valor el creciente flujo de inversiones entre España y Brasil, así como el papel clave del tejido empresarial en el fortalecimiento de estos vínculos; ha agradecido especialmente a los empresarios españoles su respaldo al acuerdo entre la UE y Mercosur.