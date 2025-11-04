El ministro de Finanzas de Brasil afirma que no se pueden sostener tipos al 15% con una inflación del 4,5%

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Finanzas de Brasil, Fernando Haddad, ha criticado la postura restrictiva del Banco Central de Brasil de mantener los tipos de interés en el 15% en un contexto marcado por una inflación al 4,5%, dos puntos porcentuales por encima de la meta fijada por la autoridad monetaria.

"Por mucha presión que ejerzan los bancos sobre el banco central para que no baje los tipos de interés, tendrán que bajar. No hay forma de mantener un 15% de interés real con una inflación del 4,5%", señaló durante un evento de 'Bloomberg' en São Paulo.

Haddad aseguró que si él fuese gobernador del banco central, "votaría a favor de la bajada", si bien el organismo optó por unanimidad mantener la tasa de interés de referencia en el 15% hace tres semanas.

El titular de Finanzas restó importancia a las preocupaciones fiscales que la institución cita como una de las causas principales de que las expectativas de inflación no permanezcan ancladas. "Tenemos un tipo muy restrictivo. No estamos discutiendo si tenía que ser a un nivel restrictivo, sino la dosis de la medicina", especificó.

La previsión es que el banco central vuelva a mantener los tipos de interés en su próxima reunión sobre política monetaria, que tendrá lugar este miércoles, pero Haddad afirmó que es ahora el momento de iniciar un ciclo de relajación de la tasa. "En mi opinión, ya es hora de empezar a pensar en un cambio de rumbo", agregó.