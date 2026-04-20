Novonor venderá su participación mayoritaria en Braskem a un fondo vinculado a Vórtx Capital y IG4 Capital

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MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Novonor, conocida como Odebrecht antes del escándalo de corrupción 'Lavado de autos', venderá su participación mayoritaria en la petroquímica brasileña Braskem al fondo Shine I Private Equity Investment Fund (FIP), gestionado por Vórtx Capital y asesorado por IG4 Capital.

Según el acuerdo alcanzado el 17 de abril, pero hecho público este lunes, Novonor venderá 226,3 millones de acciones ordinarias y 47,3 millones de títulos de clase B de Braskem a Shine I, esto es un 50,1% de las acciones con derecho a voto y el 34,3% del capital social total. Novonor conservará un 4% del accionariado.

Las condiciones establecen que, en lugar de efectivo, Shine I entregará a NSP Investimentos, filial de Novonor, obligaciones que el propio fondo había adquirido previamente a FIDC Shine, vehículo creado para comprar la deuda de Novonor a los bancos acreedores.

Por cada acción adquirida, se entregarán dos obligaciones de la primera serie y una obligación de la segunda serie de la segunda emisión de NSP.

"El comprador tiene la intención de llevar a cabo, junto con Petrobras, la reestructuración financiera y operativa de la empresa, con el objetivo de que Braskem vuelva a generar valor para sus accionistas y para Brasil", ha asegurado Braskem en una comunicación con los mercados.

Sin embargo, aún media la autorización de la petrolera estatal Petrobras, que podría hacer uso de su derecho de preferencia sobre Braskem o al de 'tag along' (derecho de acompañamiento), tal y como recoge el actual Pacto de Accionistas.

Este último mecanismo permite a los socios minoritarios vender sus participaciones en el mismo plazo y al mismo precio que un mayoritario que vaya a traspasar sus acciones a un tercero. Así, los minoritarios no quedan 'atrapados' con los nuevos dueños.

"El consejo de administración de Petrobras está evaluando los términos de la transacción con el fin de emitir una declaración definitiva sobre la no ejecución por parte de la empresa de los derechos de suscripción preferente y de 'tag along' (...). Cualquier hecho relevante relacionado con este asunto se comunicará sin demora al mercado", ha indicado Petrobras en una nota de prensa.