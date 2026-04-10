Petrobras compra a Petronas los derechos sobre los campos de Tartaruga Verde y Espadarte por 383,9 millones

Archivo - Barco de Petrobras. - PETROBRAS - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La petrolera estatal brasileña Petrobras ha comprado el 50% de los derechos de explotación de los campos de Tartaruga Verde y el Módulo III de Espadarte, ubicados en la cuenca de Campos, por 450 millones de dólares (383,9 millones de euros).

Según la nota de prensa publicada este viernes, la filial en Brasil de la malasia Petronas recibirá un primer pago inmediato de 50 millones de dólares (42,7 millones de euros) y otros 350 millones de dólares (298,6 millones de euros) adicionales al completarse la operación.

Después, Petrobras realizará otros dos desembolsos por un máximo de 25 millones de dólares (21,3 millones de euros) cada uno pagaderos 12 y 24 meses tras el cierre, respectivamente. La compañía brasileña ha recordado que las cantidades podrán ser ajustadas.

De recibir la adquisición el beneplácito de la Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) y cumplir con el resto de condiciones estipuladas en el contrato, Petrobras volverá a controlar la totalidad de los activos en cuestión.

Tartaruga Verde y el Módulo III de Espadarte se sitúan al sur de la cuenca de Campos a profundidades que oscilan entre los 700 y los 1.620 metros. La zona es explotada por Petrobras a través de la unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) Cidade de Campos dos Goytacazes, con una producción diaria de 55.000 barriles de petróleo.