Principales titulares de los periódicos para el miércoles 28 de octubre

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Flávio Bolsonaro se fuga a EEUU para eludir la acción de la justicia"

-- "La coalición de Netanyahu sufre un castigo en las urnas"

ABC

-- "La Ertzaintza se retiró en las horas clave de los altercados de Bilbao"

-- "China amenaza y LaLiga tiembla por la sinceridad de Mbappé"

EL MUNDO

-- "El PP multará a los padres por los actos violentos de los hijos"

-- "Flávio Bolsonaro huye a EEUU al ser señalado en dos causas del Supremo"

LA RAZÓN

-- "La consigna para el 31: "A por los ricos y la Policía""

-- "Feijóo ve a Sánchez tras la violencia y se vuelca en la Policía y la Guardia Civil"

EL PERIÓDICO

-- "El veto a los súpers 24 horas se expande más allá de BCN"

-- "Las fuerzas de seguridad exigirán a las redes colaborar ante los saqueos"