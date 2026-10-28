Principales titulares de los periódicos para el miércoles 28 de octubre

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Flávio Bolsonaro se fuga a EEUU para eludir la acción de la justicia"
-- "La coalición de Netanyahu sufre un castigo en las urnas"
ABC
-- "La Ertzaintza se retiró en las horas clave de los altercados de Bilbao"
-- "China amenaza y LaLiga tiembla por la sinceridad de Mbappé"
EL MUNDO
-- "El PP multará a los padres por los actos violentos de los hijos"
-- "Flávio Bolsonaro huye a EEUU al ser señalado en dos causas del Supremo"
LA RAZÓN
-- "La consigna para el 31: "A por los ricos y la Policía""
-- "Feijóo ve a Sánchez tras la violencia y se vuelca en la Policía y la Guardia Civil"
EL PERIÓDICO
-- "El veto a los súpers 24 horas se expande más allá de BCN"
-- "Las fuerzas de seguridad exigirán a las redes colaborar ante los saqueos"