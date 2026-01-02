El regulador de la competencia de Brasil investiga Microsoft por sus servicios en la nube y de software

Archivo - Logo de Microsoft. - Rolf Vennenbernd/dpa - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) de Brasil ha lanzado una investigación antimonopolio sobre Microsoft en torno a sus servicios de software y de computación 'cloud', según ha adelantado este viernes el diario 'Valor Econômico'.

El periódico ha indicado que el organismo regulador examinará las supuestas prácticas anticompetitivas en las que habría incurrido la multinacional estadounidense relacionadas con las licencias de software de Microsoft en 'nubes' de la competencia.

De forma similar, la Comisión Europea dio por buenos en septiembre los compromisos ofrecidos por Microsoft para desvincular su plataforma de videollamadas 'Teams' de la instalación de Office. Dichos cambios fueron asumidos por la tecnológica para evitar una multa de Bruselas, que la acusaba de abuso de posición dominante.

Las modificaciones deberán ser aplicadas a lo largo de los próximos siete años, salvo los que afecten a la interoperabilidad y portabilidad de datos, que estarán en vigor durante una década.