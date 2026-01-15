Brasil relanzará en Fitur un pase aéreo para viajeros internacionales y reforzará su conectividad con Europa

Archivo - Economía.- Embratur y YouTube firman un acuerdo para promover el turismo en Brasil a través de creadores independientes - EMBRATUR - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Brasil aprovechará su presencia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebrará en Madrid entre el 21 y el 25 de enero, para relanzar un pase aéreo que permita a los viajeros internacionales recorrer distintos destinos del país con una tarifa integrada y reforzar la conectividad aérea con Europa.

Durante la feria, la aerolínea brasileña Azul presentará oficialmente el Azul Brazil Airpass, desarrollado con el apoyo de la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur), de tal manera que los turistas podrán combinar múltiples tramos domésticos en una única tarifa.

La presencia de Brasil en Fitur coincide con un nuevo récord de turistas: el país registró un ingreso récord de 9,3 millones de turistas internacionales en 2025, un 37,1% más respecto al año anterior. Del total, un 21,79% procedieron de Europa.

España también ha reafirmado su puesto como uno de los principales mercados emisores de viajeros hacia Brasil con un crecimiento del 21,13% en el último año.

Para facilitar el acceso de los turistas europeos, el país inauguró dos nuevas rutas operadas por Iberia que conectan Madrid con Fortaleza y Recife. Otras compañías también mantienen vuelos directos desde la capital española y desde Barcelona hacia destinos como São Paulo, Río de Janeiro, Salvador y Campinas.

INMERSIÓN EN PAISAJES Y MÚSICA BRASILEÑA

El stand de Brasil contará con 315 metros cuadrados y 30 co-expositores, entre ellos São Paulo, Foz do Iguaçu, São Sebastião, Mato Grosso do Sul, Alagoas y Río de Janeiro.

En esta edición de Fitur, el espacio brasileño ofrecerá la posibilidad de utilizar gafas de realidad virtual para disfrutar de paisajes inmersivos como la Amazonia, el Pantanal o el barrio de Pequeña Áfrico (Río de Janeiro), así como degustaciones de caipirinha y presentaciones musicales de frevo.

Además, destinos como Bahía, Ceará, Pernambuco, Paraná, Río Grande do Norte, Maricá y el estado de São Paulo tendrán sus propios stands en el evento.

La feria también marcará el lanzamiento del Brasil Travel Specialist (BTS) Rewards, un programa de reconocimiento internacional para agentes y consultores de viajes que comercializan Brasil en sus mercados bajo el concepto 'Vive lo que vendes. Siente Brasil' y dirigido a 15 mercados, entre ellos España.

"Brasil está de moda. Nunca recibimos tantos turistas extranjeros como ahora, y este récord histórico es fruto de un trabajo intenso que combina promoción internacional, calificación de la oferta y más conexiones con el mundo", destacó el presidente de Embratur, Marcelo Freixo.