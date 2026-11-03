Sansavini: "Iberia es la aerolínea líder en conectividad entre Europa y Latinoamérica"

Archivo - El presidente de Iberia, Marco Sansavini, durante el acto de la cuenta atrás para el centenario de Iberia - IBERIA - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de Iberia, Marco Sansavini, ha destacado que la aerolínea española es "líder" en conectividad entre Europa y Latinoamérica, mientras sitúa esta región como parte "fundamental" y "esencial" de su actual hoja de ruta Plan de Vuelo 2030, tras las reciente apertura de nuevas rutas como Recife y Fortaleza en Brasil o Monterrey en México

En declaraciones durante el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano (EEIB) de este martes, ha recordado que este año cumple 80 años del del primer vuelo en la ruta Madrid-Buenos Aires, hito operativo que constituyó la primera conexión aérea comercial regular de la historia entre Europa y América Latina. Posteriormente, llegó a México en 1950 y a Bogotá (Colombia) en 1958.

A la hora de valorar el papel de la conectividad en el impulso económico de los destinos a los que vuela, ha destacado que la actividad de la aerolínea en la región generó alrededor de 100.000 puestos de trabajo y de la producción de alrededor de 3.000 millones de impacto en la producción del producto interno bruto en 2024.

En lo que respecta a este año, Iberia ofreció una capacidad récord a lo largo de la temporada de verano en Latinoamérica, hasta los 3,3 millones de asientos, lo que supuso un 7,6% más en comparación a 2025, hasta los 366 vuelos cada semana.

En su intervención, también ha comentado la situación geopolítica actual, marcada por el encarecimiento del combustible de aviación, remarcando que, gracias a sus cobertura y eficiencia de costes, ha logrado mantener las frecuencias y su actividad sin dejar de dar opciones a los viajeros, en tanto que otras compañías se han visto abocadas a suprimir operaciones.

Además, ha valorado el papel de la tecnología en la experiencia de los viajeros y aquí ha nombrado la conexión wifi de alta velocidad de Starlik, que se está progresivamente haciendo disponible de manera gratuita en todos nuestros aviones. "Ya está en todos los Airbus A321XLR que viajan a destinos latinoamericanos", ha añasido.

Por último, en nombre de Iberia y el grupo IAG, Sansavini ha querido mandar su pésame a las víctimas del "terrible" accidente de Urda (Toledo) y también ánimo y cariño a "quienes todavía están recuperándose de sus heridas". Este mensaje se ha extendido a la exministra Fátima Báñez, con quien la compañía "ha trabajado muy estrechamente en los últimos años".