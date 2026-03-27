La tasa de paro de Brasil sube en el trimestre finalizado en febrero al 5,8%, pero sigue en mínimos de 2012

Archivo - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. - PRESIDENTE LULA DA SILVA EN X - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tasa de paro de Brasil en los tres meses que van hasta febrero ha cerrado en el 5,8%, lo que equivale a un repunte de seis décimas desde el bloque trimestral que discurre de septiembre a noviembre de 2025, según se desprende de los datos publicados este viernes por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Esto significa que 6,2 millones de personas buscaron trabajo sin éxito durante el trimestre, 600.000 más que en el periodo inmediatamente anterior. Aun así, la tasa es la más baja para los trimestres finalizados en febrero desde el inicio de la serie histórica en 2012.

La población ocupada (102,1 millones) registró una caída del 0,8% (874.000 personas menos) en el trimestre, pero aumentó un 1,5% con respecto al mismo período del año anterior (+1,5 millones).

Se produjo durante el trimestre una "fuerte reducción" de puestos de trabajo en la Administración pública, defensa, Seguridad Social, educación, salud y servicios sociales (-696.000), y, también, en la construcción (-245.000).

"En ambos casos se observa la influencia de la estacionalidad, sobre todo en los sectores de la educación y la sanidad, en los que una parte considerable de los empleos se cubre mediante contratos temporales en el sector público. En la transición de un año a otro, se produce un proceso de rescisión de los contratos vigentes", ha explicado la coordinadora del estudio, Adriana Beringuy.

Por otra parte, la población ocupada (103 millones de personas) alcanzó un máximo histórico con un alza del 1,1% en el año y del 0,6% en el trimestre. La tasa de empleo, además, fue del 58,9%, récord para la serie al mantenerse estable durante el año y avanzar 0,2 puntos en el trimestre.

La tasa de informalidad registró un ligero descenso, pasando del 37,7% (38,8 millones) de la población ocupada en el trimestre que finalizó en noviembre al 37,5% (38,3 millones). Hace un año estaba en el 38,1% (38,4 millones).