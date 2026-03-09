Bruselas no teme escasez de petróleo y gas por la guerra en Irán pero sigue con preocupación el alza de precios

Cartel de precios en una gasolinera, a 4 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El repunte del precio del petróleo (crudo Brent) tras la escalada de tensión y nuevos ataques en Oriente Próximo está trasladándose a los carburantes. Las estimac - David Zorrakino - Europa Press

BRUSELAS 9 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La Comisión Europea ha asegurado que no teme desabastecimiento de petróleo y gas como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta del país persa bloqueando el estrecho de Ormuz, aunque sí ha expresado su preocupación por la influencia que puede tener en el alza de precios.

En una rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz de Energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, ha señalado que gracias a la estrategia de diversificación de fuentes energéticas llevada a cabo por Bruselas tras la invasión rusa de Ucrania, el bloque comunitario enfrenta un impacto "limitado" ante una posible escasez del suministro de petróleo o gas.

"Estamos mucho menos preocupados por la seguridad del suministro de lo que solíamos estar. Este momento es un recordatorio perfecto para centrarse en fortalecer nuestra independencia y resiliencia energética, algo que hemos estado haciendo durante años", ha dicho la portavoz del Ejecutivo comunitario.

Ha insistido en que "Europa está bien preparada a pesar de su alta exposición a los mercados globales" por ser un importador de energía, gracias a que tiene "un suministro de gas bien diversificado" tras pasar "de un solo proveedor" (en su momento, Rusia) a una mezcla de suministro por gasoducto y gas natural licuado (GNL) de proveedores globales.

Lo mismo ocurre con el petróleo, ha afirmado Itkonen, recordando que también en este caso los suministros están diversificados, a lo que se suma que todos los Estados miembro "deben tener reservas de emergencia para 90 días", y que por tanto no enfrentan una "escasez inminente" del suministro.

SIGUE CON PREOCUPACIÓN EL ALZA DE PRECIOS

La portavoz de Energía de la Comisión, eso sí, se ha hecho eco de los informes sobre el aumento de los precios de la energía debido a la guerra en Oriente Próximo, señalando que la UE los sigue "con preocupación", pero que tiene "cajas de herramientas listas" para reaccionar si fuera necesario.

"Seguimos los aumentos (de precios) con cierta preocupación", ha afirmado Itkonen, después de detallar que este martes la Comisión presentará un paquete de medidas centrado en acelerar las inversiones en energías limpias, ya que reduciendo la dependencia de combustibles fósiles también se disminuye la influencia de crisis como la actual en las factura que llega a los ciudadanos.

"Para recordarles: aquellos Estados miembro donde los precios de la electricidad son más bajos son los que tienen la mayor proporción de energías renovables y limpias en su mix energético", ha zanjado la portavoz del Ejecutivo comunitario.

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