Cabify generó más de 1.000 millones de euros de impacto socioeconómico en España y Latinoamérica en el último año

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un informe elaborado por la consultora Dinamo ha cuantificado el impacto socioeconómico de la compañía Cabify en el ejercicio 2024. Según este informe, denominado ‘Impact P&L’, Cabify generó 1.064 millones de euros de impacto socioeconómico en España y Latinoamérica en el último año.

El estudio ‘Impact P&L’ cuenta con una metodología de medición de impacto pionera porque tiene en cuenta la contribución de iniciativas ambientales y sociales tanto a nivel de cuenta de resultados de la empresa como a nivel de retorno socioeconómico en el PIB de España y América Latina. Cabify es la única empresa de su sector que opera desde su fundación con sociedades locales en todos los países en los que opera y, por tanto, abona localmente los impuestos correspondientes a su actividad en cada uno.

Esta metodología demuestra la correlación directa entre las iniciativas de impacto de Cabify y el beneficio repercutido en las economías locales Para este análisis, se ha tenido en cuenta la contribución directa a la economía (empleo, facturación de flotas y contribución fiscal), el valor económico inducido por inversiones en I+D y el efecto multiplicador del talento emprendedor, y el valor social y ambiental, asociado a iniciativas de inclusión, reducción de la siniestralidad vial y disminución del coste social del carbono. Con esta base, el impacto de cada viaje de Cabify en los países donde opera genera un retorno socioeconómico de 10,7 euros.

Con esta iniciativa, Cabify se ha convertido en la primera empresa de la nueva movilidad en medir de forma integral cómo sus prácticas sostenibles influyen en su desempeño financiero y en su huella socioeconómica

EL IMPACTO COMO PILAR ESTRATÉGICO Y MOTOR DE RENTABILIDAD

Uno de los aspectos que más llama la atención en el estudio es el impacto que tiene en la cuenta de resultados las iniciativas relacionadas con sostenibilidad y responsabilidad social. En este sentido, estas actividades aportaron una rentabilidad adicional a la compañía de unos 12 millones de euros de EBITDA, gracias a la reducción de costes y el incremento de los ingresos.

Por un lado, la reducción a la que se hace referencia está vinculada a la eficiencia energética, a la menor siniestralidad de la flota de colaboradores y a la optimización de rutas, lo que se traduce en menores costes operativos. En total, el ahorro asciende a los 5,1 millones.

Por otro lado, el incremento de la facturación viene impulsado por el desarrollo de servicios diferenciales. Por ejemplo, las funcionalidades de accesibilidad en la app o la movilidad sostenible que capta y fideliza a clientes B2B. Un ejemplo es la categoría Cabify ECO para usuarios de empresa que en España supone más de la mitad de los trayectos que hacen los usuarios corporativos. Según la metodología, estas iniciativas generaron 6,9 millones en ingresos en 2024.

"La sostenibilidad es rentable y se puede comprobar tanto en las cuentas anuales de la compañía como en la calidad de vida y la economía de las ciudades en las que vivimos. Lo es porque invertir en rutas sostenibles y vehículos eléctricos reduce costes operativos y emisiones. Porque fomentar entornos seguros y un servicio accesible atrae talento y clientes, y porque desarrollar tecnología nos hace más competitivos en un mercado global. Además, medir el impacto de nuestras acciones también nos empuja a tomar decisiones más inteligentes y generar valor económico y social al mismo tiempo”, David Pérez, vicepresidente de relaciones con grupos de interés de Cabify.

“La inversión en impacto social y ambiental no es un coste: genera retorno financiero y ventaja competitiva. Cabify ha hecho el esfuerzo extra de contar con una metodología pionera que conecta las inversiones en sostenibilidad con objetivos prioritarios de la compañía en desarrollo de negocio y de eficiencia operativa. Desde Dinamo trabajamos en un cambio lógico y fundamental que se está dando en el impacto: su transformación en que sea una palanca económica diferencial de la empresa”. Miguel Ferrer, cofundador de Dinamo.