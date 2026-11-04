CAF abre su nueva sede en Madrid y apuesta por Alicia Montalvo

(I-D) Alicia Montalvo, Sara Aagesen, Sergio Díaz-Granados, y Nadia Calviño, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Banco del Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ha inaugurado este martes en Madrid su nueva sede en España, desde la cual operará la Vicepresidencia de Cooperación, Alianzas y Movilización a cargo de la española Alicia Montalvo, nombrada para el puesto el pasado 30 de julio.

La oficina se encuentra en la planta 19 de la Torre Picasso y ha sido definida por el presidente de CAF, Sergio-Díaz Granados, como un "punto de partida y no de llegada" desde el que la entidad contribuirá a expandir la clase media, reducir la pobreza y "darle esperanza a los pueblos originarios y afrodescendiente" de Latinoamérica.

Díaz-Granados ha abogado por redoblar las inversiones, mejorar el uso del ahorro y elevar la participación del sector privado para relanzar el crecimiento. Así, prevé aprobar unas inversiones mínimas de 100.000 millones de dólares (88.806 millones de euros) hasta 2031 y que la cartera se eleve a 70.000 millones de dólares (62.164 millones de euros) para entonces.

El líder de CAF ha calificado a España de "socio estratégico" del banco y ha recordado que, en los últimos diez años, las empresas españolas han obtenido 112 contratos por 7.500 millones de dólares (6.660 millones de euros) gracias a CAF. Díaz-Granados ha hecho hincapié en que la oficina se ubique en la Torre

Picasso por cuanto el pintor al que hace referencia (Pablo Picasso) de los personajes con más renombre de España y que hace referencia a la "historia compartida" entre el país y la institución y entre el país y Latinoamérica.

De su lado, Montalvo ha asegurado que Latinoamérica y España "no saben reconocerse la una sin la otra", al tiempo que ha pedido que el intercambio entre ambas orillas del Atlántico trascienda el capital y abarque, también, el talento y la constitución de alianzas en "tiempos de zozobra".

El acto ha contado con la participación de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que ha saludado la apertura de las oficinas como un respaldo al papel de puente que ejerce España entre América Latina y la Unión Europea.

"El CAF lleva años presente en Madrid, pero yo creo que ha dado un salto cuantitativo y cualitativo, un salto muy especial, porque hoy lo que hacemos aquí, en esta inauguración, es ser sede europea de una vicepresidencia estratégica de CAF", ha señalado.

Aagesen ha sostenido que esta apuesta por España se produce en un "momento complicado, pero especialmente oportuno" para no renunciar aun multilateralismo "eficaz" que se revela "más importante que nunca".

Asimismo, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha coincidido en la relevancia del vínculo transatlántico de España con Latinoamérica y ha afirmado que las relaciones del BEI y CAF son "fenomenales" y que solo "irán a más".

Por otra parte, el director general de Financiación Internacional del Ministerio de Economía, Luis Óscar Moreno, ha incidido en la "visión" y "ambición" de CAF por erigirse como un banco comprometido con las energías renovables.

El evento se ha iniciado con un minuto de silencio en honor de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que el pasado 28 de octubre provocó 69 víctimas mortales, entre ellas la exministra de Empleo con el Gobierno de Mariano Rajoy y presidenta de Fundación CEOE, Fátima Báñez.