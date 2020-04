El CAF aprueba una movilización de 2.300 millones en América Latina para hacer frente al coronavirus

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ha aprobado la movilización de 2.500 millones de dólares (2.300 millones de euros) en la región, a través de una línea de crédito contingente regional de apoyo anticíclico, para hacer frente a la emergencia sanitaria del coronavirus.

La institución ha aprobado también la posibilidad de acordar la reasignación de recursos que todavía no han sido desembolsados de otros préstamos existentes a la mitigación del brote vírico, siempre que los mismos "no constituyan cambios en el plazo y no deriven en un incremento de su monto".

"Seguimos trabajando en iniciativas que nos permitan mantener e incrementar el apoyo a los países miembros para salvaguardar a la población y las iniciativas que están liderando los gobiernos para proteger el empleo, la sostenibilidad de las empresas y la reactivación de la economía", ha afirmado el presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza Ugarte.

Desde que el coronavirus fue declarado como Emergencia de Salud Pública de Importancia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de alto riesgo por la Organización Panamericana de la Salud, CAF ha puesto a disposición de los países varias herramientas financieras en la región, como una línea de crédito de hasta 50 millones de dólares (46 millones de euros) por cada país para atención directa de los sistemas de salud pública.

Por otro lado, también ha donado insumos esenciales y apoyo al sector de la salud por valor de 400.000 dólares (367.943 euros) a Argentina, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay.

La institución está conformada por un total de 19 países, de los cuales 17 son de América Latina y el Caribe, además de España y Portugal, y 13 bancos privados de la región.