CAF aprueba USD 3.175 millones para impulsar el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe

PANAMÁ, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– aprobó un paquete financiero de USD 3.175 millones para Ecuador, Panamá, Uruguay, México y República Dominicana, que financiarán proyectos de transformación productiva, integración regional, transición energética, movilidad sostenible y resiliencia climática y social.

Estas aprobaciones se producen un día después de que el Directorio de la institución reeligiera al colombiano Sergio Díaz-Granados como presidente ejecutivo de CAF para los próximos cinco años, lo que aportará más estabilidad, liderazgo y una clara visión para seguir siendo el motor del desarrollo sostenible en la región. Entre los logros de la administración de Díaz-Granados destacados por el Directorio están la capitalización de USD 7.000 millones, la expansión geográfica, las mejores calificaciones de riesgo de su historia y el impulso al sector privado.

Además, Haití y Saint Kitts and Nevis iniciaron el proceso para incorporarse a CAF con la disposición de acciones Serie “C”, lo que les permitirá, una vez culminados los trámites, acceso a financiamiento tanto en forma de crédito, como en cooperaciones técnicas. Por su parte, Barbados se convirtió en país miembro Serie “A”, en una muestra de la creciente participación e incidencia de los países caribeños en la institución.

“Estas aprobaciones demuestran la creciente confianza de los países de la región en CAF, una institución que cada día es más sólida, relevante e influyente. Y con la incorporación de Haití y Saint Kitts and Nevis, seguimos recorriendo el camino para convertirnos en el organismo multilateral con mayor presencia geográfica en América Latina y el Caribe”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

OPERACIONES APROBADAS POR CAF

CAF aprobó un conjunto de operaciones de financiamiento destinadas a impulsar proyectos estratégicos en la región. En Ecuador, la institución autorizó USD 303 millones para la ampliación de la Primera Línea del Metro de Quito y la expansión del sistema nacional de transmisión eléctrica, iniciativas clave para mejorar la movilidad urbana y fortalecer la infraestructura energética del país.

En Panamá, CAF aprobó un préstamo de USD 500 millones al Banco Nacional de Panamá con el objetivo de apoyar al sector agropecuario y a las pequeñas y medianas empresas, beneficiando a más de 3.300 pymes —al menos 1.000 lideradas por mujeres— y destinando el 50 % de los recursos a zonas rurales para promover un crecimiento sostenible e inclusivo.

En Uruguay, el Directorio de CAF aprobó un financiamiento histórico por USD 980 millones para cuatro proyectos enfocados en transporte, resiliencia climática, atención a comunidades vulnerables y fortalecimiento de gobiernos subnacionales, con el propósito de transformar zonas vulnerables, mejorar el transporte público en Montevideo, reducir brechas territoriales y mitigar riesgos asociados a eventos naturales extremos.

En México, se aprobó un financiamiento de USD 300 millones para fortalecer la infraestructura eléctrica, contribuyendo al plan de inversiones de la Comisión Federal de Electricidad mediante la expansión y modernización de las redes de transmisión y distribución, con el despliegue de más de 1.870 kilómetros de redes y el beneficio potencial para más de 44 millones de personas.

Finalmente, en República Dominicana, CAF aprobó USD 566 millones para tres proyectos en los sectores de energía, seguridad y agua y saneamiento, orientados a fortalecer la seguridad hídrica del Gran Santo Domingo, modernizar el sistema penitenciario y ampliar la capacidad energética nacional.

Con esta serie de financiamientos, CAF reafirma su papel como principal aliado para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe, catalizando recursos hacia proyectos transformadores que cierran brechas estructurales y construyen un futuro más próspero para todos.