CAF invertirá 34.574 millones de euros hasta 2030 para impulsar el crecimiento sostenible y la acción climática

El Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe anuncia una inversión de 34.574 millones de euros en los próximos cinco años para financiar el crecimiento sostenible e impulsar la acción climática. - CAF

MADRID, 11 Nov (EUROPA PRESS)

El Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ha anunciado una inversión de 40.000 millones de dólares --34.574 millones de euros-- en los próximos cinco años para financiar el crecimiento sostenible e impulsar la acción climática, con énfasis en transición energética justa, seguridad hídrica, movilidad sostenible, prosperidad agrícola y conservación de ecosistemas clave para el planeta, como la Amazonia, la Patagonia, los páramos o los manglares.

"Esta es una inversión sin precedentes de un banco de desarrollo en América Latina y el Caribe, que demuestra nuestro compromiso con una región más sostenible, más equitativa y más próspera", ha dicho presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, en el marco de la COP30 de Belén y de la Cumbre CELAC-UE de Santa Marta.

Con estos recursos financieros, CAF realizará operaciones de financiamiento de proyectos, promoción de políticas públicas sostenibles, inversiones de impacto, líneas de crédito verdes a instituciones financieras, uso de instrumentos innovadores (como los canjes de deuda por naturaleza o los préstamos ligados a sostenibilidad), y el trabajo con los gobiernos subnacionales para asegurar que la financiación llegue a todos los ciudadanos.

"En 2021, nos trazamos el objetivo de convertirnos en el banco verde de América Latina y el Caribe, y proyectamos que al menos el 40% de las aprobaciones fueran verdes al 2026. Este objetivo ya lo cumplimos en 2024. Con el anuncio de hoy, estaremos aumentando al 50% nuestra financiación verde al 2030", ha añadido Díaz-Granados.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Los fondos se destinarán a cuatro áreas de acción estratégicas, como han explicado desde CAF. Entre ellas, una "transición energética justa" a la que destinarán 10.000 millones de dólares y que busca descarbonizar los sectores eléctrico, de transporte y productivo, y también garantizar la seguridad energética, la asequibilidad del servicio para mejorar el bienestar de las comunidades.

Además, frente a las amenazas de la deforestación, la minería, la agricultura intensiva y el cambio climático, CAF ha anunciado que impulsará la adaptación, la resiliencia climática y un enfoque ecosistémico. "La estrategia valora la riqueza de los ecosistemas terrestres y marino-costeros, mediante intervenciones de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, economía azul, gestión de riesgos ante desastres, al tiempo que potencia las oportunidades del sector agropecuario de manera regenerativa y sostenible", han explicado en un comunicado.

Asimismo, las acciones de CAF pretenden fomentar la seguridad hídrica mediante el acceso al agua potable, el saneamiento y la gestión de sequías e inundaciones. Paralelamente, se busca desarrollar sistemas urbanos y de movilidad sostenibles, así como fortalecer las economías creativas y el turismo, promoviendo "un modelo de regeneración urbana y desarrollo de infraestructura armonioso con la naturaleza".

También tendrán en cuenta las infraestructuras físicas y digitales. Así, para cerrar la brecha de infraestructura, que según informa CAF requiere una inversión anual de alrededor del 5% del PIB de la región, promoverá la conectividad física y la transformación digital bajo un enfoque de integración regional. Esto se materializa en intervenciones de infraestructura sostenible de transporte, logística y energía, junto con proyectos de transformación digital.

La institución también plantea movilizar fuentes de financiamiento de terceros, como con la emisión de bonos sostenibles y fondos verdes y climáticos, y promover alianzas entre gobiernos, sociedad civil, organismos internacionales, ONGs y sector privado.

INICIATIVAS VERDES DE CAF

Entre las iniciativas verdes de CAF destaca el canje de deuda por naturaleza del Río Lempa en El Salvador, por 1.000 millones de dólares; la Red de BiodiverCiudades, un espacio de articulación de los gobiernos locales que identifica, estructura y financia intervenciones urbanas sostenibles de calidad y alto impacto, basadas en las personas y en la biodiversidad y la conservación, restauración y uso sostenible de ecosistemas estratégicos, que permite incrementar el financiamiento directo a la biodiversidad tanto en sector público como privado en 15 ecosistemas estratégicos de toda la región.

Además, con el apoyo técnico del PNUD, CAF emitió su primer bono azul por 100 millones de euros destinado al financiamiento de proyectos para la protección del océano y las comunidades costeras y también lleva a cabo una iniciativa cofinanciada por el Fondo Verde para el Clima que otorga créditos y asistencia técnica a pequeñas y medianas empresas (pymes), a través de instituciones financieras locales en Chile, Perú, Ecuador y Panamá, orientados a mitigar el cambio climático a través de soluciones innovadoras en energías renovables, eficiencia energética y uso del suelo.