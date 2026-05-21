CAF invertirá USD 10.000 millones para integrar América Latina y el Caribe en cinco años

CAF - CEDIDA

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

En el marco del Foro Internacional de Integración Regional, Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, anunció una inversión de USD 10.000 millones hasta 2031 para financiar proyectos de integración regional. Los recursos se destinarán a áreas estratégicas como infraestructura física y digital, comercio intrarregional, energía, turismo, innovación, logística y movilidad.

Díaz-Granados destacó que la integración es “un imperativo de desarrollo, competitividad y posicionamiento global de América Latina y el Caribe”. En un contexto marcado por tensiones geopolíticas, fragmentación del comercio, turbulencias financieras y una nueva normalidad de incertidumbre, los países de la región deben apostar por la integración regional para incidir en las grandes cadenas globales de valor, en la transición energética, en la seguridad alimentaria o en la nueva arquitectura productiva del mundo.

La integración es la respuesta para proteger nuestros ecosistemas estratégicos, generar empleo, enfrentar la informalidad y defender los valores democráticos que sostienen nuestra convivencia, libertad y futuro

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF

El anuncio se produce tras décadas de avances. El primer proyecto de infraestructura de CAF fue el puente sobre el río Limón, que conectó Colombia con Venezuela, y que en los últimos 30 años la institución ha aprobado 118 operaciones de crédito por USD 16.730 millones para iniciativas de integración. Más concretamente en los últimos cinco años, CAF ha profundizado su visión hacia una integración física, productiva, digital, energética y ecosistémica.

Ejemplos de ello son el apoyo al Consenso de Brasilia en 2023, la iniciativa “Rutas de Integración” junto a BID, BNDES y FONPLATA para movilizar otros USD 10.000 millones, y la creación de la “Marca Región América Latina y el Caribe”, que proyecta al mundo una narrativa compartida de soluciones, talento y biodiversidad.

Díaz-Granados también destacó que la región no parte de cero. Entre los avances mencionó la reducción significativa de aranceles desde los años 90, el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea que reúne a 770 millones de personas, el desarrollo de mercados eléctricos regionales en Centroamérica, la expansión de cables submarinos como el Humboldt y el Firmina, y la recuperación del turismo y la conectividad aérea intrarregional por encima de niveles prepandemia.

“La integración regional ya tiene avances, pero ahora debe entrar en una fase de ejecución más ambiciosa. Menos barreras, más infraestructura. Menos diagnósticos y más proyectos”, concluyó Díaz-Granados.