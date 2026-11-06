CAF liderará una expedición a la Antártica

(I-D) Pablo Terrazas, Claudio Radonich, Antonio Quesada del Corra, Luis Eliécer Cadenas y Andrés Delich. - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS)

CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— liderará una expedición a la Antártica para establecer alianzas entre programas antárticos, instituciones científicas y socios internacionales, y mejorar el acceso a información necesaria para afrontar el cambio climático. La misión, denominada Perla Antártica, fue presentada en el Real Jardín Botánico de Madrid-CSIC, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana.

Uno de los ejes de esta agenda será mejorar la conectividad de las instalaciones científicas. CAF apoyó, junto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile y el Gobierno Regional de Magallanes, un estudio que confirmó en marzo de 2026 la viabilidad técnica de un cable submarino de fibra óptica entre Chile continental y las bases antárticas. Complementada con enlaces terrestres y de microondas, esta infraestructura permitiría conectar instalaciones de distintos países, compartir observaciones climáticas con mayor continuidad, operar instrumentos a distancia y mejorar la seguridad de las misiones. El proyecto complementaría la conectividad satelital actual; su eventual ejecución y financiación dependerán de decisiones posteriores de las autoridades y actores competentes.

Del 10 al 14 de febrero de 2027, representantes de 15 países y socios internacionales participarán en el Primer Seminario Internacional Antártico de CAF, en Punta Arenas, Chile. El programa incluirá una jornada en Puerto Williams y un vuelo a la isla Rey Jorge, donde operan bases de varios países accionistas de CAF. Durante la misión se buscará definir prioridades compartidas de investigación, observación del clima, infraestructura digital y cooperación financiera.

“Este hito marcará el inicio de un trabajo sostenido que queremos traducir en tres resultados concretos: primero, una agenda iberoamericana de ciencia, observación climática, infraestructura digital y cooperación financiera. En segundo lugar, una red de puntos focales nacionales para mantener la coordinación. Y, finalmente, una Carta de Cooperación Antártica Iberoamericana, abierta a adhesiones voluntarias”, señaló Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

El conocimiento generado en la Antártica tiene aplicaciones para América Latina y el Caribe. Las mediciones del hielo ayudan a precisar las proyecciones del nivel del mar; los registros meteorológicos mejoran los pronósticos; y las observaciones del océano contribuyen a comprender cómo evoluciona el clima. Esa información permite preparar respuestas frente a riesgos como la inundación costera, la erosión y la entrada de agua salada en los acuíferos.

Sin embargo, parte de esos datos depende de conexiones satelitales limitadas o se transporta físicamente al finalizar las campañas científicas. Por eso, la agenda que impulsará CAF incluye mejorar la conectividad de las instalaciones antárticas, facilitar el intercambio de información entre laboratorios y explorar oportunidades de financiación para la infraestructura científica y digital.

Un antecedente concreto es el estudio del Cable Antártico, apoyado por CAF junto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile y el Gobierno Regional de Magallanes. Concluido en marzo de 2026, confirmó la viabilidad técnica de un cable submarino de fibra óptica entre Chile continental y las bases antárticas. Esta conexión permitiría transmitir datos con mayor continuidad, operar instrumentos a distancia y apoyar la seguridad de las misiones. Su eventual desarrollo dependerá de decisiones posteriores de las autoridades y actores competentes sobre ejecución, gobernanza y financiación.