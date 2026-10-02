CAF ofrece USD 1.000 millones ante posible riesgo de un *súper Niño*

Archivo - Sergio Diaz Granados, presidente ejecutivo del CAF - Flickr - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

CAF pone a disposición USD 1.000 millones ante el riesgo de un *súper Niño* en América Latina y el Caribe. La respuesta de CAF combinará financiamiento, asistencia técnica y un libro blanco de mejores prácticas para apoyar la preparación y atención de emergencias y proteger a las poblaciones más vulnerables. Además, el Foro CAF América Latina y el Caribe, que se celebrará en Panamá el 27 y 28 de enero de 2027, acogerá la primera Reunión de Ministros de Economía de la región dedicada a la gestión financiera de los riesgos naturales y al fortalecimiento de la institucionalidad fiscal.

CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— destinará inicialmente USD 1.000 millones a apoyar a las poblaciones más vulnerables mediante la preparación y atención de emergencias ante un posible *súper Niño* en 2026-2027, un episodio de intensidad excepcional que podría provocar graves impactos económicos y sociales en la región. Para ello, trabajará junto a gobiernos nacionales y locales, bancos de desarrollo y otros actores.

Las estimaciones científicas apuntan a que El Niño 2026-2027 podría alcanzar una intensidad excepcional, un escenario descrito como un posible *súper Niño*, y generar fuertes impactos en la región. Sus efectos pueden frenar el crecimiento económico por las pérdidas agrícolas, ganaderas y pesqueras, los daños a la infraestructura, la menor productividad, las interrupciones de las cadenas de suministro y el aumento de los precios. Su impacto será heterogéneo entre países y territorios, con sequías, altas temperaturas, inundaciones y mayores precipitaciones, y podría ocasionar pérdidas equivalentes al 2% del PIB regional y aumentar la pobreza en 4,8 millones de personas.

“Este Niño tiene el potencial de ser el más fuerte de los últimos 100 años, lo que amenaza directamente a los medios de vida de millones de personas y comunidades que ya enfrentan condiciones difíciles. Por eso, ponemos a disposición inicialmente USD 1.000 millones para ayudar a nuestros países a anticiparse, proteger a sus poblaciones y responder a las emergencias. Estamos acompañando las necesidades inmediatas y las prioridades de largo plazo de nuestra gente”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

Como parte de esta respuesta, el Foro CAF América Latina y el Caribe acogerá en Panamá, los días 27 y 28 de enero de 2027, la primera Reunión de Ministros de Economía de América Latina y el Caribe dedicada a la gestión financiera de los riesgos naturales y al fortalecimiento de la institucionalidad fiscal. El encuentro abordará los desafíos asociados al fenómeno de El Niño y el intercambio de mejores prácticas para preparar y atender emergencias.

Asimismo, CAF impulsará un Libro blanco sobre las mejores prácticas para la atención de emergencias ante desastres naturales y organizará un esquema de asistencia técnica para apoyar a los países en la preparación y atención de emergencias por fenómenos naturales. Estas iniciativas complementarán el financiamiento con conocimiento y apoyo técnico para fortalecer la capacidad de respuesta de la región.