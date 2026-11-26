Participantes en la presentación del Foro CAF 2027 en CEOE - Cedida

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS)

CEOE acogió la presentación del Foro Internacional CAF América Latina y el Caribe 2027, que el banco de desarrollo celebrará los días 27 y 28 de enero en el Panama Convention Center bajo el lema América Latina y el Caribe, una región de soluciones para los desafíos globales. El acto, clausurado por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, contó con la participación de la vicepresidenta de Cooperación, Alianzas y Movilización de CAF, Alicia Montalvo; el embajador de Panamá en España, Héctor Infante; el subdirector general de Financiación Internacional del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, José Vicente Pérez, y el director del Departamento de Relaciones con Iberoamérica de CEOE y secretario permanente del CEIB, Narciso Casado.

Garamendi expresó el orgullo de CEOE por acoger este acto de presentación, que definió como la prolongación natural de una colaboración de muchos años con CAF, cimentada en un objetivo común: que las empresas tengan un papel protagonista en el desarrollo de Iberoamérica.

Confianza, inversión y compromiso empresarial

El presidente de CEOE agradeció a CAF durante la sesión de clausura su apoyo a los encuentros empresariales y a los foros temáticos de CEOE y CEIB, sin el cual muchas de las cosas que hemos hecho juntos no habrían sido posibles. Recordó que Iberoamérica cuenta con 600 millones de personas con un idioma y unas raíces comunes y tiene recursos que el mundo necesita.

Pero la región también tiene deberes: el 70 % de las empresas españolas implantadas allí invierte en un solo país; solo tres de cada diez lo hacen en dos o más. Para ampliar esa base hace falta confianza, es decir, estabilidad, seguridad jurídica y reglas previsibles. Sin confianza no hay inversión, y sin inversión no hay crecimiento, señaló el presidente de CEOE, para quien los empresarios no somos el problema, sino parte de la solución.

Garamendi enlazó el Foro con el Compromiso empresarial por el futuro de Iberoamérica, adoptado en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano. A los gobiernos les pidió marcos estables, transparentes y previsibles, y que la voz empresarial esté presente de manera permanente en el proceso de las Cumbres. El Foro de Panamá reforzará ese espacio iberoamericano, en el que confluyen los gobiernos, los bancos de desarrollo y las empresas, y CEOE y CEIB trabajarán para que haya una amplia presencia empresarial en la cita. Y concluyó: Si nos toca dibujar juntos el mapa de Iberoamérica, hagámoslo juntos y con la confianza, la inversión y el compromiso de quienes construyen de verdad el futuro de la región.

Una región que atrae más inversión y quiere que llegue a más empresas

A su vez, Casado abrió la jornada con un dato del último informe del Instituto de Estudios Económicos de CEOE: la región ha pasado de captar el 8 % de los flujos mundiales de inversión extranjera directa en 2015 al 12,8 % en 2025. El interés inversor existe, pero a su juicio el desafío no es únicamente atraer capital. Es conseguir que la inversión tenga continuidad, incorpore tecnología, fortalezca las capacidades locales y llegue a más sectores y empresas, incluidas las pequeñas y medianas. Entre las asignaturas pendientes citó la inversión en I+D, que ronda el 0,4 % del PIB regional frente al 2,9 % de media en la OCDE.

CEIB, apoyo permanente a CAF y a la difusión del Foro

La colaboración con CAF viene de lejos, según Casado, y se ha reflejado en los Encuentros Empresariales Iberoamericanos, en los grandes foros regionales durante el periodo entre Cumbres y en muchas de las actividades que se organizan en CEOE. CEIB, que agrupa a 29 organizaciones empresariales que representan a más de 33 millones de empresas, colabora desde hace tiempo con la institución y está comprometido en el apoyo a la difusión del Foro de Panamá, para el que ya está informando y animando a participar a las organizaciones empresariales iberoamericanas y también a las europeas.

Esa red puede ayudar a identificar iniciativas viables, acercando financiación a las necesidades de las empresas y favoreciendo que las oportunidades no se concentren únicamente en los grandes mercados o en las compañías de mayor tamaño. Por eso, anunció, desde CEOE y CEIB queremos contribuir a que las empresas españolas conozcan de primera mano esta convocatoria y encuentren en ella un espacio útil para explorar oportunidades en América Latina y el Caribe.

Panamá, sede permanente del Foro

Para Casado, la decisión de CAF de fijar en Panamá la sede permanente del encuentro reconoce esa capacidad de convocatoria y su vocación de conectar a los distintos actores de la región. El embajador Héctor Infante recordó que su país, por su posición logística y su plataforma digital y financiera, hace de conexión entre empresas, lugares y personas, y que el Foro abre un punto de encuentro para movilizar inversión, reducir las brechas de productividad, promover un crecimiento más inclusivo y sostenible, y avanzar en una región más verde y digital. Con España, uno de sus principales socios en Europa, Panamá quiere que el Foro de 2027 acerque las oportunidades a las empresas españolas, que conviene que lleguen a Panamá con información y con una agenda de proyectos y oportunidades para poder colaborar.

José Vicente Pérez resaltó la importancia del Foro ante unas necesidades de inversión especialmente relevantes en la región, con una brecha considerable en transición energética, verde y digital, que exige coordinar a los sectores público y privado y a los organismos multilaterales. América Latina es una región estratégica para España, y el Gobierno promueve que las empresas españolas participen en proyectos de organismos multilaterales. En esa línea, valoró que CAF haya ampliado su capacidad de actuación y su apoyo a la transición verde, y que se proponga aumentar su impacto en el periodo 2026-2031. Para España, el Foro es una oportunidad de seguir reforzando nuestras relaciones y de poner sobre la mesa la experiencia y liderazgo de las empresas españolas.

CAF y España, una relación con resultados

Por su parte, Alicia Montalvo presentó el balance del banco, que aprobó en 2025 una cifra récord de 18.668 millones de dólares, un 33 % más que el año anterior, y cuya cartera consolidada alcanza ya los 39.079 millones. Con España, la relación suma 112 contratos de empresas españolas en proyectos financiados por CAF en transporte, agua y saneamiento, energía y tecnología satelital y científica, por un valor de 7.500 millones de dólares. CAF cuenta además con una nueva oficina para Europa en Madrid.

De cara al marco estratégico 2026-2031, el banco prevé aprobaciones acumuladas de 100.000 millones de dólares y movilizar 15.000 millones en recursos, dos tercios de ellos del sector privado.

Agenda y Rueda de Negocios del Foro 2027

La edición de 2026 reunió a 6.500 asistentes, ocho jefes de Estado, cuatro premios Nobel y más de 240 panelistas. La de 2027 contará con diez jefes de Estado confirmados, en torno a 350 panelistas, más de 40 líderes de organizaciones internacionales y más de 40 ministros de América Latina, Europa, Asia y Oriente Medio, entre ellos el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y los premios Nobel de Economía Paul Romer y Simon Johnson. La agenda se articula en torno a cinco ejes: transformación digital e inteligencia artificial, integración regional, transición verde, acceso a financiamiento y transición energética.

La Rueda de Negocios, los días 28 y 29 de enero, reunirá a 200 compradores internacionales y 425 empresas exportadoras en reuniones 1 a 1 agendadas previamente. Casado la consideró como una buena oportunidad para que el diálogo institucional encuentre continuidad en reuniones y posibles proyectos entre empresas de distintos países.