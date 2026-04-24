El café de Colombia busca posicionarse como referente en sostenibilidad

Participantes en el encuentro emrpesarial en CEOE sobre el auge del café en España - CEDIDA

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El auge del café de especialidad o la próxima entrada en vigor del Pacto Verde europeo fueron algunas de las principales tendencias que se abordaron en el encuentro empresarial organizado por CEOE, la Embajada de Colombia en España, ProColombia y la Asociación Española del Café, bajo el lema: “El auge del café en España: claves para un sector más sostenible y competitivo. Colombia como referente en café de alta calidad”.

Representantes de instituciones y líderes del ámbito cafetero de España y Colombia analizaron en el transcurso de la jornada las tendencias clave en el sector, como la trazabilidad, la calidad y las buenas prácticas en la cadena de valor. Asimismo, durante el encuentro se trataron cuestiones como el crecimiento del café de especialidad, así como los retos y oportunidades asociados a la nueva normativa europea sobre productos libres de deforestación (EUDR).

En la apertura del acto, el secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), Narciso Casado, destacó el peso estratégico del café colombiano en las relaciones económicas entre España y Colombia. Subrayó que Colombia es el tercer productor mundial de café y el principal referente en arábica lavado de alta calidad. En este sentido, resaltó que el crecimiento del 85% en las exportaciones colombianas hacia España no es fruto de la casualidad, sino el reflejo de una transformación profunda del sector hacia mayor valor añadido y especialización.

Casado también se refirió a los dos grandes retos del sector de cara al futuro: la sostenibilidad y el auge del café de especialidad. Respecto al primero, defendió que la nueva normativa europea sobre productos libres de deforestación (EUDR) no debe entenderse como una barrera al comercio, sino como un factor de competitividad, y destacó la posición aventajada de Colombia gracias a su sistema de trazabilidad y su sólida institucionalidad cafetera. En cuanto al café de especialidad, señaló que España vive una transformación real en los hábitos de consumo —con un sector que crece a doble dígito— y que Colombia, por su diversidad geográfica y la especialización de sus productores, se posiciona como origen de referencia para esta nueva demanda.

El café colombiano es, ante todo, una realidad económica sólida y un símbolo de identidad productiva que trasciende fronteras, aseguró el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila. Su calidad diferencial, reconocida oficialmente y validada de forma consistente por los mercados internacionales, lo convierte en uno de los grandes embajadores del potencial exportador de Colombia.

Un potencial que, lejos de haberse agotado, sigue creciendo y evolucionando. Porque el café no es solo un producto de comercio: es un punto de encuentro, un vehículo de innovación y una palanca de prosperidad compartida. Y en ese sentido, el café colombiano tiene aún mucho que decir en el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales entre España y Colombia, valoró el Embajador.

El café: identidad, tradición y desarrollo económico

Desde el siglo XIX el café es el principal producto agrícola de exportación de Colombia. Se cultiva en 23 de las 32 regiones del país abarcando varios microclimas y geografías que aportan diversidad al café producido. El sector lo componen más de 550.000 familias, de las cuales el 90% tienen un tamaño promedio de cultivo de 1,4 hectáreas.

Lorena Arboleda, directora de ProColombia España, Italia y Portugal destacó: “Si hay algo que enorgullece a todos los colombianos y que ha conquistado a gran parte de la comunidad internacional es el café de Colombia. Y es que el café de Colombia es identidad, tradición y motor económico para el país”.

Y añadió: “El reto no es solo adaptarse, sino liderar la transformación del sector a nivel global. La oportunidad del sector cafetero en Colombia está en construir una cadena más transparente, justa y rentable para todos sus actores. El café es una puerta de entrada para hablar de Colombia como país: biodiverso, sostenible y competitivo”.

En el primer conversatorio, moderado por Eileen Gordon-Laity, secretaria general de la Federación Europea del Café, se abordaron las “Oportunidades y desafíos del sector: La sostenibilidad como eje transversal” y la próxima implementación de la EUDR. Intervinieron en esta sesión Montserrat Prieto, secretaria general de la Asociación Española del Café; Frédéric Baron, experto de gobernanza del uso de la tierra del Instituto Forestal Europeo; Laura Montoya, asesora de Exportaciones de Agroalimentos de ProColombia, y Luis Alberto Baquero, gerente de relaciones en Europa de Forest Coffee.

El segundo conversatorio versó sobre el auge del café de especialidad en España: “Mercado, tendencias y demanda, Colombia como origen clave” y participaron Marcos Zoya, miembro de la junta, formador y consultor de Specialty Coffee Association (SCA Spain); Macarena Buttner, gerente comercial de Coffee Fest Madrid, y Beatriz Meneses Osorio, directora de Proyectos de Supracafé.

Desde el gobierno colombiano la estrategia frente a la EUDR se ha centrado en anticiparse, coordinarse y acompañar, entendiendo que la mayoría de los productores son pequeños: se ha construido una hoja de ruta clara a través del proyecto Colombia Exporta Sostenible, se ha fortalecido la coordinación interinstitucional a través de la creación de una mesa de trabajo y se realiza un acompañamiento directo al sector cafetero, a través de mesas de trabajo, capacitaciones y visitas de campo, en coordinación con la Federación Nacional de Cafeteros.

Según datos del informe del sector del café en España 2023-2024 de la Asociación Española del Café, el café arábica es la variedad más importada en España, representando el 50% del total. El documento también señala que España se posiciona como el segundo país de la Unión Europea que más consume café en el segmento horeca, solo después de Portugal. Según Trademap y cálculos de ProColombia, Colombia es uno de los principales proveedores de café verde en España y ha venido ganando participación en otras presentaciones frente a otros países productores.

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia y cálculos de ProColombia, las exportaciones de café a España en 2024 fueron de casi 73 millones de dólares y en 2025 subieron a 139 millones de dólares, lo que se traduce en una variación de casi el 90%. De enero a febrero de 2026 se exportó un 1,2% más que en el mismo periodo que el año anterior.