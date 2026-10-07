Cali lleva a España su apuesta por la innovación, la salud y la reconstrucción sostenible

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SANTIAGO DE CALI, 7 Oct. (EUROPA PRESS)

Con el objetivo de evidenciar las ventajas, atractivos y oportunidades que Cali ofrece a los inversionistas españoles, y de impulsar su economía tras el terremoto que sufrió esta zona del país el pasado mes de agosto, una misión empresarial del departamento colombiano estará presente durante los meses de octubre y noviembre en Madrid, Bilbao, Málaga y Barcelona entre, para conectar con asociaciones y clústeres empresariales interesados en aprovechar y difundir las capacidades que ofrece este territorio como plataforma productiva y de expansión en América Latina.

La misión que será liderada por Invest Pacific —la agencia de promoción de inversión extranjera regional— y que cuenta con el apoyo de ProColombia, se se realizará del 5 al 9 de octubre en Bilbao y Madrid, donde se sostendrán encuentros con actores del sector industrial y manufacturero. La siguiente parada será la segunda semana de noviembre, que incluirá reuniones con asociaciones y empresas del sector de investigación y desarrollo en salud, tecnología y retail.

“En Cali tenemos las condiciones para ofrecerles a las empresas españolas una plataforma exportadora multimodal, con acceso preferencial a más de 60 mercados y una infraestructura logística de vanguardia que moviliza más del 49% del comercio exterior de Colombia desde el Puerto de Buenaventura”, afirma Mauricio Concha, director de inversiones de Invest Pacific y quien liderará la comitiva empresarial.

Esta misión cobra especial relevancia ante la necesidad de materiales de construcción, firmas constructoras, diseño e ingeniería que tiene la región para sumar a su fase de reconstrucción luego del sismo de gran magnitud que afectó gran parte de su territorio.

La sostenibilidad juega un rol muy importante en el desarrollo económico de esta región. Tiene la matriz energética más diversificada y limpia de Colombia, cuenta con proyectos en materia de economía circular, plantas de aprovechamiento de residuos de construcción y un potencial para el desarrollo de biocombustibles que impulsen de descarbonización global. Todo esto, gracias a la estrategia ‘Valle Verde’ que ha venido impulsando la región y que abre oportunidades adicionales en hidrógeno verde, química verde y economía circular.

Además, Cali se ha consolidado como uno de los principales hubs de salud de América Latina gracias a la calidad de su talento médico, la presencia de instituciones hospitalarias de referencia internacional y un ecosistema de investigación cada vez más dinámico. La región cuenta con capacidades para el desarrollo de ensayos clínicos, lo que ha despertado el interés de compañías farmacéuticas, biotecnológicas y organizaciones de investigación clínica.

Relación estable y significativa

La región cuenta con 20 proyectos de inversión españolas, que representan en su conjunto 343 millones de dólares y que han generado más de 1.140 puestos de trabajo. Empresas ibéricas como Calier, Bergé, Sacyr, Bandas Avícolas, Quirón Salud, llevan años operando en la región y han consolidado en el Valle del Cauca su plataforma de expansión latinoamericana.

“Invest Pacific busca generar con esta misión conversaciones estratégicas con la comunidad empresarial española que derive en proyectos concretos de expansión, operación o inversión en Cali y el Valle del Cauca. El objetivo a través de estas misiones de promoción es seguir consolidando una presencia permanente de la región en el mercado ibérico”, asegura Concha.