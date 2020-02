Calviño defiende la 'tasa Google' para tener "bienestar de primera" y el PP le acusa de "azuzar" aranceles

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha defendido la llamada 'tasa Google' alegando que es imposible "tener un Estado de Bienestar de primera clase con un sistema fiscal lleno de agujeros", mientras que el PP le ha acusado de echar "más gasolina al fuego de los aranceles que impone Estados Unidos" al campo al aprobar "unilateralmente" esa tasa.

Y es que la diputada 'popular' Cuca Gamarra le ha afeado que "lo primero que ha hecho es imponer la 'tasa Google' de forma unilateral, sin esperar al resto de Europa", una "curiosa manera de entender el diálogo y la diplomacia discreta", ha ironizado, señalando que Francia, Alemania o Italia "negocian bilateralmente" con la Administración Trump los aranceles impuestos.

"Me parece que no acierta queriendo vincular los aranceles con el impuesto digital. No podemos tener un Estado de Bienestar de primera clase con un sistema fiscal lleno de agujeros", ha respondido Calviño, provocando los aplausos de la bancada socialista, subrayando, además, que "hay acuerdo internacional hay acuerdo" para "avanzar" hacia este impuesto.

LAS TENSIONES COMERCIALES "SEGUIRÁN ACOMPAÑANDO" EN 2020

Asimismo, ha señalado que "en una economía tan abierta es imposible aislarse de las tensiones internacionales, incluidas las comerciales" que, ha dicho, "seguirán acompañando en 2020" a la economía española. En el caso del sector agrario, la responsable económica ha defendido que el Gobierno ha "hecho todo lo posible para atenuar y atajar" estas tensiones y apoyar a un sector con el cual, ha asegurado, están "firmemente comprometidos".

En este sentido, cree que "no se puede poner en duda" la "sensibilidad" del Ejecutivo del sector, tras modificar vía decreto ley la Ley de cadena alimentaria esta semana, y ha asegurado que su defensa de los trabajadores del campo se hace "no solo por justicia y eficiencia económica, sino por el respeto que merecen" y el "papel fundamental" que, ha dicho "juegan para la vertebración del país".

EL PP LE ACUSA DE HABER BUSCADO EL RECORTE DE LA PAC

Gamarra ha reclamado al Gobierno a acelerar la puesta en marcha de "medidas excepcionales" ante estos aranceles y que defienda la Política Agrícola Común (PAC), acusando además a Calviño de haber buscado su reducción en el pasado, cuando formaba parte del Ejecutivo comunitario.

"Su irresponsable Gobierno está poniendo en riesgo al sector agroalimentario, tanto o más que una DANA ('gota fría') o una terrible sequía. La diferencia es que no hay seguro agrario que cubra el riesgo que ustedes representan", ha espetado, señalando que los aranceles llegan a los mil millones de la producción agroalimentaria española, 403 millones en el caso del aceite de oliva y 300 millones en el vino.