Calviño pide que Europa refuerce autonomía en energía y defensa: "No podemos depender de combustibles y EEUU"

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, y el presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, durante el encuentro ‘Geoeconomía en tiempos de incertidumbre’, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

"Estamos viviendo un cambio profundo del orden internacional", ha advertido la presidenta del Banco Europeo de Inversiones

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha realizado este martes un llamamiento a que Europa refuerce su "autonomía estratégica" en los ámbitos de la energía y la defensa para no "seguir dependiendo" de los combustibles fósiles y de la protección de Estados Unidos, en el contexto de un mundo "turbulento" en el que destacan conflictos como la guerra en Irán.

"Está claro que en el último año se ha puesto de manifiesto que Europa tiene que reforzar su autonomía estratégica en dos ámbitos, el de la energía y el de la seguridad y la defensa. No podemos seguir dependiendo de los combustibles fósiles, no podemos seguir dependiendo de los Estados Unidos como el protector de la seguridad de Europa", ha advertido.

En declaraciones a los medios, Calviño ha afirmado que la escalada del conflicto en Oriente Próximo "claramente genera un reto importante para Europa" y pone sobre la mesa la "urgencia" de que el continente se libere de "la excesiva dependencia de los combustibles fósiles".

La guerra en Irán, originada por los ataques de EEUU e Israel en el país, "abre un nuevo escenario de mayores costes energéticos, de freno del crecimiento económico a nivel mundial", por lo que "es muy importante que Europa refuerce su autonomía estratégica en el ámbito de la energía", insiste.

Aun así, ha celebrado que tanto la Unión Europea como España se encuentran ahora en una mejor posición que cuando ocurrió la guerra en Ucrania, gracias a una mayor diversificación del suministro energético y una menor dependencia del gas y el petróleo ante una mayor apuesta por las renovables.

Además, ha recalcado la importancia de que las medidas que se adopten por parte de los países y de organismos como el que preside deben partir de la "prudencia" y la coordinación para que tengan el menor coste y el mayor impacto posible y, finalmente, lograr el objetivo de "mantener la estabilidad financiera" ante un escenario internacional actual "muy incierto".

Antes, en un evento organizado por el Real Instituto Elcano, Calviño ha compartido el objetivo del BEI para este 2026 de seguir aumentando la financiación -fijada ahora en un máximo histórico de 100.000 millones de euros al año- destinada a proyectos como los de defensa, y el interés de que estos sean cada vez más "paneuropeos o transnacionales", en áreas como movilidad militar o investigación.

UN "CAMBIO PROFUNDO" DEL ORDEN INTERNACIONAL Y ATAQUES A EUROPA

"Estamos viviendo en este momento un cambio profundo del orden internacional" que ha regido en Occidente y en el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y que se está acelerando vertiginosamente, ha observado Calviño en una conversación con el presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz.

La presidenta del BEI ha avisado de que los fundamentos de la UE, que han sido su base durante los últimos años, "están siendo puestos en cuestión o directamente atacados", ante lo que ha llamado a estar unidos: "La unión hace la fuerza", ha citado.

En esa línea, ha advertido sobre los "esfuerzos que se están poniendo para destruir la UE" y de que hay "mucha gente interesada" en transmitir la imagen de que Europa es un continente viejo y débil que no va a jugar un papel importante en este nuevo orden mundial.

Eso "no se corresponde con la realidad en absoluto", según Calviño, que ve un ecosistema de startups "igual de bueno" que el de EEUU y, si bien hay algunos "retos", una vez se superen, no duda de que "Europa va a seguir siendo lo que es, una superpotencia" internacional, económica, democrática y tecnológica.

Asimismo, ha comparado cómo ha afrontado el continente las distintas crisis de los últimos años, desde la financiera de 2007-2008 (que no se respondió bien y supuso una "década perdida" para España en crecimiento, prosperidad e inversión, opina), pasando por los éxitos del covid (como el desarrollo en tiempo récord de la vacuna y el programa Next Generation), hasta la falta de buena coordinación ante la guerra en Ucrania o la "mayor determinación de actuar" por parte de Europa frente a la crisis actual por el conflicto en Oriente.

ACUERDOS COMERCIALES PARA UN MUNDO MEJOR

Durante el evento 'Geoeconomía en tiempos de incertidumbre', Nadia Calviño ha contrapuesto el proteccionismo y la guerra arancelaria de países como EEUU frente a los acuerdos comerciales estratégicos que han firmado la UE (como Mercosur) y otras naciones, lo que muestra que "hay un conjunto de países que quieren construir un mundo mejor" y siguen comprometidos con las relaciones internacionales.

Así, ha llamado a no quedarse "parados", ha mencionado una consulta del BEI a miles de empresas estadounidenses según la cual estas son las que más están sufriendo la guerra arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, y ha criticado el ensalzamiento de los "liderazgos fuertes".

"No necesitamos liderazgos que van cada vez más directos a la dictadura" y a restringir libertades y derechos para la ciudadanía, ha protestado. "En este mundo turbulento, lo que necesitamos es un espacio de calma", ha señalado.

Por último, ha resaltado la importancia de impulsar la unión de mercados y capitales, ha previsto que "va a haber más países que van a querer unirse al euro digital" y ha llamado a seguir caminando para escalar las compañías de Europa.

"Cuando veamos que hay empresas europeas que consiguen 500 millones, 1.000 millones de euros de inversores europeos" o que se pueden financiar en los mercados de bolsa europeos en esos volúmenes y se pueden quedar en el continente y convertirse en "campeones globales", será la señal de que Europa ha alcanzado el "éxito", afirma: "Habremos triunfado".

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