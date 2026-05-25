La Cámara de Comercio de Bogotá presenta “Puente Internacional” en Madrid

Ovidio Claros Polanco, Presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá - CEDIDA

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Bogotá ha presentado en Madrid “Puente Internacional”, una iniciativa orientada a impulsar la internacionalización de emprendedores colombianos en el sector de la moda, el cuero, el calzado y la bisutería. Con el objetivo de abrir nuevos mercados en Europa y reforzar las relaciones comerciales con España.

El presidente de la entidad, Ovidio Claros Polanco, ha destacado que Madrid supone una puerta de entrada estratégica al mercado europeo. “La entrada a Europa, para nosotros, es Madrid”, ha señalado, debido a la relevancia de España como socio económico para Colombia y como uno de los principales inversores en el país.

Claros Polanco ha explicado que la Cámara de Comercio de Bogotá trabaja con cerca de 500.000 empresarios y que el sector de la moda ocupa un lugar destacado dentro de su estrategia de internacionalización. Según ha indicado, este tipo de encuentros permite a jóvenes diseñadores y empresarios colombianos mostrar sus productos, establecer contactos comerciales y acceder a nuevas oportunidades de negocio.

En este sentido, ha subrayado que la Cámara no solo ha puesto el foco en Madrid, sino también ha llevado esta apuesta a otros mercados internacionales .“Vamos a ir a Milán, Dubai y París. Ya fuimos a Nueva York y ahora estamos repitiendo Madrid”, ha afirmado, destacando que estas acciones permiten a las empresas colombianas ganar visibilidad y crecer fuera del país.

El presidente de la Cámara ha defendido el talento colombiano en la industria textil y ha puesto como ejemplos zonas comerciales como San Victoriano y El Restrepo, donde existe una gran concentración de empresarios, productores y creadores .“Donde tú miras lo último que hay en la moda en París, ya se está vendiendo en San Victorino, en Bogotá”. ha destacado. A su juicio, estos espacios reflejan la capacidad de adaptación de la moda colombiana a las tendencias internacionales.

Más allá de la moda, el presidente de la Cámara ha apuntado que los principales desafíos para las empresas de Bogotá pasan por la adaptación tecnológica, la innovación, la sostenibilidad y la mejora de la calidad de los productos, “La innovación, la tecnología y la sostenibilidad van cogidas de la mano para poder tener un producto competitivo”, ha señalado.

En este contexto, ha destacado la importancia de la formación en áreas como la inteligencia artificial y la creación de software, dos competencias, que según ha dicho, son actualmente muy demandadas por los empresarios. “El gran reto es saber leer la inteligencia artificial y saber utilizarla”, ha sostenido.

Asimismo, Claros Polanco ha defendido la necesidad de simplificar trámites y reducir cargas para facilitar la creación de empresas en Colombia. En su opinión, herramientas como una ventanilla única de servicio pueden ayudar a que más personas se animen a emprender dentro de la formalidad. “Hay que conquistar al individuo para que sea empresario, pero aliviando cargas” ha afirmado, al señalar que el exceso de trámites puede desincentivar a quienes quieren iniciar un proyecto empresarial.

Por último, el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá ha animado a los jóvenes emprendedores colombianos a fijarse en quienes ya están abriendo camino en mercados internacionales gracias al talento, la innovación y el esfuerzo. “Que miren el ejemplo de “Puente Internacional”, gente joven, innovadora, con sacrificio y con muchas ganas de salir adelante”, ha concluido.