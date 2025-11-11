MADRID, 11 Nov (EUROPA PRESS)

La Cámara de Comercio Brasil España celebra la XX edición de los Premios Brasil, unos galardones que reconocen la excelencia de las empresas brasileñas y españolas asociadas a nuestra centenaria institución.

En esta ocasión, el premio será concedido a Emilio Izquierdo, CEO de Maraey, un innovador desarrollo turístico-residencial ubicado en el municipio de Maricá, a unos 45 km del centro de Río de Janeiro.

El evento tendrá lugar el próximo miércoles, 12 de noviembre, a las 19:45 horas en la sede de la Cámara de Comercio Brasil España, situada en la Avda. de la Memoria nº3, Casa do Brasil, de Madrid; y contará con la participación de Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo; Luiz Alberto Figueiredo Machado, Embajador de Brasil para el Reino de España y Principado de Andorra; y Trinidad Jiménez, presidenta de la CCBE.

La Cámara de Comercio Brasil-España (CCBE), decana entre las instituciones bilaterales en España con más de 100 años de historia, cuenta en la actualidad con más de 300 empresas asociadas, tanto brasileñas como españolas, que representan el eje de las relaciones comerciales bilaterales entre ambos países y más del 90% de la inversión española en Brasil. Desde su creación en 1924, la CCBE busca representar, promover y defender los intereses generales de los agentes económicos que se asocien a la misma, así como aumentar los flujos económicos y comerciales entre Brasil y España, dos grandes socios estratégicos.