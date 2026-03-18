Cámara de Comercio Brasil-España recibe a más de una veintena de empresas de retail brasileñas

CCBE Misión PANCO - CCBE

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio Brasil-España (CCBE) ha participado en la misión empresarial PANCO en Madrid. Una iniciativa integrada por más de una veintena de empresas brasileñas y organizada por BBRetail con el objetivo de acercar al ecosistema europeo las últimas innovaciones tecnológicas aplicadas al sector retail.

Las 22 empresas que han participado en esta misión en España han contado con la implicación de la CCBE y tres de sus socios, BBRetail como organizador y Telefónica y Sponsorb como colaboradores.

La recepción en Madrid de las compañías brasileñas se ha realizado en las instalaciones de Telefónica, socio protector de la CCBE y entidad que actualmente ostenta su presidencia. Renata Dutra, Senior Manager RI - Desk Brasil de Telefónica, quien destacó en su bienvenida el papel de la Cámara de Comercio Brasil-España como “plataforma clave para la conexión empresarial entre ambos países”. Además, subrayó la relevancia de la CCBE como “un ecosistema que fomenta las relaciones bilaterales, promoviendo oportunidades de negocio y facilitando el intercambio de conocimiento entre empresas brasileñas y españolas”. Asimismo, puso en valor que compañías como BBRetail y Sponsorb forman parte activa de esta cámara, contribuyendo al fortalecimiento del tejido empresarial internacional.

Además, Dutra también puso en contexto la dimensión global de Telefónica como “uno de los mayores grupos de telecomunicaciones del mundo, con una facturación anual de 35,1 mil millones de euros, más de 326 millones de accesos y una amplia cobertura de fibra y 5G en sus mercados clave”. Especialmente, destacó el papel de Vivo, marca bajo la que opera la compañía en Brasil y líder en infraestructura digital, con 117 millones de accesos, alrededor de 35.000 empleados y una facturación cercana a los 60.000 millones de reales, “consolidándose como una de las principales operadoras de América Latina”.

Por su parte, Jéssica Alves, adjunta a dirección de la CCBE, acompañó a la comitiva durante esta jornada, puso en valor como “esta misión refuerza el papel de la Cámara de Comercio Brasil-España como impulsora de iniciativas que conectan ambos mercados, así como su apoyo a proyectos liderados por sus socios, como es el caso de BBRetail, organizador de la misión PANCO”.

Igor Paparoto, CEO de BBRetail y socio de la CCBE, subrayó en su intervención la importancia de este tipo de misiones para acercar soluciones tecnológicas reales al sector del retail. Durante su intervención, puso el foco en la necesidad de “integrar innovación, inteligencia artificial y nuevas herramientas digitales en las operaciones comerciales, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la experiencia de cliente y la competitividad de las empresas”.

La jornada contó además con la intervención de Leonardo Pellegrino, CO-CEO de Sponsorb, quien presentó un caso práctico centrado en la optimización del rendimiento en tienda. Su exposición abordó la aplicación de metodologías orientadas a mejorar la agilidad operativa y la toma de decisiones basada en datos, mostrando ejemplos concretos de implementación en el sector.

Como parte central del encuentro, los asistentes participaron en diversas demos del Grupo Telefónica enfocadas en soluciones innovadoras para el retail, entre las que destacaron tecnologías como etiquetas digitales para la gestión eficiente de precios, herramientas de generación de insights sobre el comportamiento del consumidor, programas de reciclaje automatizados orientados a la fidelización del cliente, así como estudios de producción audiovisual aplicados a la creación de contenido y experiencias de marca. Estas demostraciones permitieron visualizar de forma práctica cómo la tecnología puede transformar los espacios comerciales y optimizar su rendimiento.

La jornada concluyó con una visita al Espacio Movistar, flagship de Telefónica en la Gran Vía, un entorno innovador que integra tecnología, entretenimiento y experiencia de cliente. Este espacio, concebido como un hub experiencial, ofreció a los participantes una visión práctica de las nuevas tendencias en retail, donde la digitalización y la interacción con el usuario se convierten en elementos clave para atraer y fidelizar al consumidor.

En esta misión empresarial han participado las empresas brasileñas: BARBOSA, BRAMIL, PEDREIRA, COFESA, MENSORE, JAÚ SERVE, NAOMI COMERCIO DE AL, UNISUPER UNIÃO, SHIBATA, DAVO, SUPER MERCADO SAO ROQUE, AYUMI SUPERMERCADOS, PIRATININGA, NAGUMO, NEGREIROS, HIGAS, ESPERANÇA, PARANA, REDE CONFIANÇA – JAD, KACULA y REDE X.