La canadiense McEwen logra 207,2 millones para su mina argentina de cobre, plata y oro en 'Los Azules'

Planchas de cobre para su exportación. - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DE PERÚ

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La minera canadiense McEwen Copper ha anunciado que su filial cuprífera, la cual controla al 47,3%, ha cerrado una línea de crédito a 4 años por 240 millones de dólares (207,2 millones de euros) para financiar su proyecto argentino de 'Los Azules'.

Según se desprende de una nota de prensa, los fondos levantados se emplearán en las fases preliminares de ingeniería y construcción de la mina ubicada en San Juan, así como a fines corporativos generales de McEwen.

Los recursos han sido aportados por Sprott Natural Resource Investment Partners, con 112 millones de dólares (96,7 millones de euros); el presidente y principal propietario de McEwen, Rob McEwen, con 85 millones de dólares (73,4 millones de euros); y otros inversores varios, con 43 millones de dólares (37,1 millones de euros).

El importe principal del préstamo devengará un interés del 12% anual, pagadero mensualmente, a 4 años y con el principal abonable al vencimiento. Sin embargo, podrá amortizarse total o parcialmente antes de tiempo mediante el pago del capital pendiente y los intereses devengados, más una comisión del 5% del capital restante.

En relación con el esquema de financiación, los acreedores también recibieron 15.000 'warrants' de compra de acciones ordinarias de McEwen Copper a 5 años por cada millón de dólares (863.200 euros) de capital, con un precio de ejercicio de 40 dólares (34,53 euros) por título.

La compañía prevé que la decisión definitiva de inversión y la totalidad de la financiación necesaria se logre a mediados de 2027, mientras que la producción de cátodos de cobre comenzará en 2030 siempre que se obtengan los fondos y las autorizaciones regulatorias pertinentes.

"Esta financiación refleja la confianza de nuestros prestamistas en 'Los Azules' y en los avances que ha logrado Argentina en los últimos dos años y medio", ha afirmado el director gerente de McEwen Copper, Michael Meding, que ha loado la política económica de Javier Milei.

Según ha explicado la firma norteamericana en su página web, 'Los Azules' tiene unas reservas probadas y probables de 5.400 millones de libras de cobre, 26,6 millones de onzas de plata y un millón de onzas de oro.