El canciller Roberto Velasco inaugura el IX Congreso Iberoamericano de CEAPI

Núria Vilanova, Andrés Allamand, Stanley Motta y Alfonso Castillo - CEDIDA

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

En un contexto en el que las grandes decisiones empresariales están marcando el ritmo del desarrollo económico en Iberoamérica, los principales líderes de la región se dan cita en Ciudad de México para debatir sobre visión estratégica, inversión y creación de valor a largo plazo entre Europa y América Latina. En este escenario, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, ha inaugurado este lunes el IX Congreso Iberoamericano de CEAPI, bajo el lema “La Fuerza de Iberoamérica”, que reúne a 550 presidentes de compañías líderes y familias empresarias de la región.

La inauguración ha contado con la intervención del secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco que ha contado que “en México estamos en un momento auténticamente iberoamericano. Hace apenas unas semanas la presidenta Sheimbaum estuvo en Barcelona con el presidente Sánchez y varios de sus homólogos de la región iberoamericana, donde tuvieron una conversación extraordinaria sobre la democracia en nuestra región”.

Del mismo modo, Velasco reconoció “los esfuerzos de España por tener un acercamiento con México, después de nuestra historia. Nos sentimos muy orgullosamente y con un cariño fraterno al centro de esta relación iberoamericana. Nos sentimos en un momento espléndido de nuestra relación con todos los países de la UE, y es mucho lo que podemos hacer de aquí en adelante. Sobre todo, a partir de hoy, con esta reunión de grandes representantes empresariales”.

Por último, el secretario trasladó, de parte de la presidenta de México, Claudia Sheimbaum, que “esperamos que nazcan de este congreso conversaciones productivas y que sean de gran utilidad para la región Iberoamericana”.

Por su parte, la presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Núria Vilanova, ha dado la bienvenida al encuentro señalando que “el futuro de Iberoamérica no depende de una sola institución, de un solo Gobierno, de una sola empresa ni de una sola generación. Depende de nuestra capacidad de reconocernos como personas, empresas y países. De escucharnos. De actuar juntos”.

Además, Vilanova ha insistido en que “en CEAPI tenemos tres objetivos: ser conscientes de que somos una realidad, que Iberoamérica existe; trabajar por la inversión, y creer en la inversión porque pensamos que es la mejor manera de conseguir el impacto social, que es otra de nuestras grandes obsesiones. El lema de este congreso es “La Fuerza de Iberoamérica”, porque creemos que Iberoamérica, en este contexto convulso, solo tiene oportunidades. Es el momento de creérselo y de aprovecharlo”.

UE Latam: una alianza para equilibrar el mundo

Tras la inauguración, la presidenta del BEI, Nadia Calviño, ofreció el keynote “UE Latam: una alianza para equilibrar el mundo”, en el que destacó que “en CEAPI hacéis posible la construcción de un diálogo. Estáis impulsando y tratando de explotar al máximo la fuerza de Iberoamérica, y esto es fundamental en el momento que estamos viviendo, complejo y de cambios pero, también de oportunidades.

Asimismo, ha repasado que “ya se ha producido en Colombia la cumbre de la CELAC con la UE, refuerzo de las relaciones a los dos lados del Atlántico; se ha firmado MERCOSUR; y la UE y México han renovado su alianza estratégica, demostrando que México es un socio extraordinario para la Unión Europea (UE). Señalando así “la importancia de la colaboración y las alianzas público-privadas. Desde el Banco Europeo de Inversiones es imprescindible defendemos que el sector público tiene que dotar de inversiones ancla para asegurar el crecimiento. Necesitamos confianza, y la relación entre Latinoamérica y la UE está cargada de confianza, de oportunidades, pero también de realidades. Ahora toca trabajar juntos en ese futuro que tenemos por delante. Apostar por América Latina es una apuesta ganadora”.

La jornada continuó con la ponencia “Una región conectada: inversión, desarrollo y oportunidades”, de la mano de Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, quien recalcó que “somos el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe ––un banco latinoamericano y caribeño. Y somos, también, un banco iberoamericano. Por eso, nuestro trabajo es construir una región conectada, a partir de tres factores: una región que trabaja por la inversión, el desarrollo y las oportunidades”.

Diálogo con grandes empresarios iberoamericanos

En esta mesa de debate han participado Andrés Allamand, Secretario General Iberoamericano (SEGIB); Stanley Motta, presidente de Copa Holdings y ganador del VI Premio Enrique V. Iglesias; y Alfonso Castillo, Global Head of Santander Private Banking y Head of Santander Private Banking Internacional, bajo la moderación de Núria Vilanova.

El diálogo ha puesto el foco en el papel del liderazgo empresarial en la construcción de estrategias de crecimiento sostenido, la importancia de la inversión como motor de desarrollo y la consolidación de Iberoamérica como espacio económico integrado.

Stanley Motta: “Somos una región que no está en guerra, ni pretendemos estarlo con nuestros vecinos, y. eso, cuando miras el mundo, ya es muy complicado. Eso no es decir que no tengamos problemas todos los países tienen guerras internas: la corrupción y la pobreza. Las oportunidades existen, pero tenemos que encontrar la manera de conseguirlas y aplicarlas”.

Andrés Allamand: “Tenemos desafíos complejos y quiero destacar uno en el que las empresas tienen mucho que hacer. Tenemos un problema de gobernabilidad, tenemos dos países ahora mismo que se enfrentan a un proceso electoral. Un sistema político que tiene más de 30 candidatos presidenciales cuesta que camine. También tenemos un problema de seguridad, en la región somos el 8% de la región, pero generamos el 30% de los homicidios del mundo. Y, por último, estamos mal en innovación y no porque los empresarios no sean inteligentes, sino porque nuestras universidades están mal. Necesitamos que las empresas se vinculen más con las universidades”.

Del mismo modo, Allamand animó a “aprovechar este momento para que los empresarios vean el tremendo poder de influencia que las empresas tienen en la sociedad. Tengo la impresión de que todavía se puede crecer mucho en el efecto expansivo del capital empresarial. Queremos que esta sociedad sea meritocrática, y en las empresas es el primer lugar donde tiene que observarse”.

Alfonso Castillo: “el empresario se juega su capital, su visión, su familia, y ese alineamiento de intereses tira del carro y es el motor económico social del mundo. En Latinoamérica seguimos todavía en el proceso. Hay economías como Europa o EE.UU. que ya consiguieron la madurez suficiente para crear un ecosistema que atrae talento e inversión de todos lados. En Latinoamérica aun no estamos ahí”.

También expresó que “desde el punto de vista del empresario quizá lo que más puede aportar es la cultura que deja, y esa cultura hoy en el mundo actual tiene un reto: requiere una apertura de miras que incluye la visión de las nuevas generaciones. El mundo ha cambiado tanto que necesita esa nueva perspectiva. Los jóvenes están configurados de una forma diferente”.