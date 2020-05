Carlos Ávila (Grupo Alfa) señala que el Gobierno mexicano tardó mucho en reactivar el sector automotriz

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El representante de Grupo Alfa en Europa, Carlos Ávila, ha afirmado que el Gobierno mexicano tardó mucho tiempo en dar una respuesta sobre cuándo el sector automotriz podía volver a tener actividad en el país.

"El Gobierno tardó mucho tiempo en dar una respuesta sobre cuándo podría volver a la actividad este sector y teníamos una presión desde los Estados Unidos y de Canadá", ha apuntado el representante de la compañía en la videoconferencia 'Mitigar la crisis: propuestas del BID y de las empresas multilatinas' organizada por la Casa América.

En este contexto, ha indicado que desde la empresa azteca se trabajó "intensamente" para tener luz verde del Ejecutivo para el reinicio de las operaciones, que se produjo finalmente este martes. "Este tipo de situaciones es en el que tiene que haber ese tipo de colaboraciones, ese entendimiento del gobierno hacia las necesidades de las empresas", ha añadido.

De este modo, Ávila ha resaltado que, en el actual contexto caracterizado por la emergencia sanitaria, es "esencial" que se establezca una colaboración entre instituciones y empresas públicas y privadas, sobre todo en la parte científica y en la búsqueda conjunta de una vacuna para la enfermedad. "Esa colaboración tiene que cambiar y tiene que estar alineada al beneficio de toda la sociedad", ha apostillado.

El representante del grupo Alfa ha recordado que, a raíz de esta situación, la empresas y sus grupos de negocio han estado constantemente atendiendo a los comités de gestión de crisis.

Por su parte, la directora de estrategia global de Asuntos Públicos de Telefónica, Trinidad Jiménez, ha afirmado que la crisis se tiene que enfrentar "con dosis de humildad", puesto que se parte de un terreno inexplorado y sin manual de instrucciones. En esta línea, ha apuntado que la crisis también puede servir como una oportunidad para las compañías de reinventarse.

"Hay desafíos importantes y problemas importantes pero también tenemos una oportunidad que nos brindan las nuevas tecnologías", ha resaltado.

Además, la directora ha señalado que de los 120.000 empleados de Telefónica en todo el mundo, el 95% ha estado teletrabajando. En esta línea, ha valorado de manera positiva la productividad de la empresa con la práctica del teletrabajo.

Por último, el presidente de Copa Holdings, Stanley Motta, ha señalado que no está tan convencido de que la productividad trabajando de manera remota se mantenga en el tiempo, pues en la situación actual la gente está confinada y no tiene tantas distracciones, situación que no será igual en un futuro.