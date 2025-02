Las carteras de inversión de las mujeres obtienen mejores resultados, según datos de Revolut

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Revolut, la superaplicación financiera global con más de 50 millones de clientes en todo el mundo y más de 4 millones en Portugal, presenta nuevas conclusiones sobre los hábitos financieros de las mujeres en España y en el Espacio Económico Europeo (EEE).

Históricamente, las mujeres han sido un colectivo subestimado en el mundo de la inversión, debido a la supuesta falta de confianza y a modas como la del “girl math”, que han contribuido a crear una narrativa errónea sobre su alfabetización financiera. Sin embargo, los datos de Revolut muestran el inicio de un cambio de poder: en 2024, las inversiones femeninas en el Espacio Económico Europeo rindieron, en promedio, un 2,6% mejor que las de los hombres. En este territorio, las mujeres superaron a los hombres en todos los grupos de edad hasta los 64 años, siendo las de 25 a 34 años las que alcanzaron los mejores resultados, un 3,2% superior. En España seguimos esta tendencia, y el rendimiento de las inversiones femeninas fue un 0,23% superior al de las masculinas.

Sin embargo, en nuestro país el panorama inversor sigue dominado por hombres, quienes gestionan más del doble de los fondos que las mujeres y abrieron cuentas de inversión a un ritmo superior (+333 % frente al +322 %). La cuenta promedio masculina también triplica en valor a la femenina.

Los perfiles de inversión de ambos géneros también evidencian diferencias clave. En España, durante 2024, la mayoría de las mujeres optaron por alternativas más seguras, como los Fondos de Efectivo Flexibles (MMFs) (84%), mientras que solo el 63% de los hombres eligieron este producto, inclinándose por valores más arriesgados. Los hombres prefirieron las acciones (21,7%), un activo que representa apenas el 8,6% de las inversiones de las mujeres. Tanto los ETFs como los bonos siguen siendo menos populares entre ambos, destinandose un 6,3% de las inversiones femeninas a ETFs y menos de un 1% a bonos.

Es interesante ver cómo las mujeres superan a los hombres en inversiones. Las mujeres de la Generación Z, en particular, están adquiriendo nuevas habilidades y cerrando la brecha inversora, posiblemente gracias al mayor acceso a recursos online. Nuestros datos sugieren una tendencia positiva hacia una mayor inclusión financiera femenina. No solo observamos esta tendencia, sino que también la fomentamos activamente ofreciendo herramientas de aprendizaje y tecnología que empoderen a las mujeres para que jueguen un papel protagonista en el futuro de las finanzas*, afirma Rolandas Juteika, Head of Wealth and Trading (EEA) en Revolut.

Revolut ofrece una amplia gama de opciones de inversión para sus clientes en el EEE, con más de 5.000 activos financieros (acciones de EE. UU. y del EEE, ETFs, fondos del mercado monetario, bonos corporativos y gubernamentales) disponibles en su app. El servicio de asesoramiento automatizado de Revolut resulta especialmente ventajoso para aquellos clientes con experiencia limitada –o nula– en el trading, o para quienes no disponen de tiempo para una investigación exhaustiva. Para los inversores más activos, la compañía ha lanzado Trading Pro, una suscripción de pago que ofrece, entre otros beneficios, tarifas preferenciales (por ejemplo, comisiones reducidas en la mayoría de los instrumentos y mayores límites de orden) y funciones analíticas adicionales. Además, está disponible una plataforma de trading para todos los clientes en https://invest.revolut.com/.

