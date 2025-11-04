Catalunya participa en el Foro de Líderes Locales de la COP30 de Río de Janeiro (Brasil)

Uno de los encuentros de la delegación catalana. - GENERALITAT

BARCELONA, 4 Nov (EUROPA PRESS)

La directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat, Sonsoles Letang, ha participado durante esta semana en el Foro de Líderes Locales de la COP30, que se celebra hasta este miércoles en Río de Janeiro (Brasil).

El evento reúne a "centenares de representantes" de gobiernos locales y regionales de todo el mundo para impulsar la cooperación y acelerar la acción climática, informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica en un comunicado este martes.

El foro es un acto previo a la COP 30, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en Belém (Brasil) y donde Catalunya presentará sus estrategias y compromisos en materia de cambio climático.

Letang ha señalado que Catalunya "quiere aportar su experiencia en políticas de transición energética", adaptación y reducción de emisiones.

Además, quiere "aprender de otras regiones y ciudades del mundo" para avanzar conjuntamente hacia un futuro climáticamente neutro y más resiliente.