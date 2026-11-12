La CCBE apoya el acercamiento empresarial entre Brasil y España en el ámbito tecnológico

Seminario Oportunidades de negocio entre Brasil y España en el ámbito de la tecnología - Cedida

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS)

La Cámara de Comercio Brasil-España (CCBE) apoyó el seminario Oportunidades de negocio entre Brasil y España en el ámbito de la tecnología, celebrado el pasado 6 de noviembre en la Casa do Brasil de Madrid. Organizado por Executive Partners en el marco del 4.º Brazilian Tech Industry Roadshow in Spain, el encuentro reunió a representantes institucionales, expertos y empresas para explorar oportunidades de colaboración y expansión internacional.

La apertura contó con la participación de Óscar Méndez, director ejecutivo de la CCBE; Francisco Arbós, managing partner de Executive Partners; y el consejero Hélio Forjaz, jefe de los sectores de Ciencia, Tecnología, Innovación, Medio Ambiente y Energía de la Embajada de Brasil en España.

La jornada puso el foco en las oportunidades que ofrece España como puerta de entrada al mercado europeo para las empresas brasileñas de tecnología. José Javier Romero, del Departamento de Acción Tecnológica Exterior del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), abordó las ventajas del mercado español y los proyectos que se están desarrollando en este ámbito. Por su parte, Samuel Jesús Juárez Casado, subdirector general de Atracción de Inversión y Talento de Madrid Investment Attraction, presentó el posicionamiento de Madrid como destino estratégico para la inversión y la expansión empresarial internacional.

La comitiva brasileña estuvo integrada por Every, DVGenesis, ROIT y Wintaylor, representadas por Allan Muniz, socio y director de Nuevos Negocios de Every; Tânia Leal, CEO de DVGenesis; Lucas Ribeiro, CEO de ROIT; y Antônio Barbosa, CEO de Wintaylor. Sus presentaciones permitieron acercar al público las propuestas de las empresas participantes en esta edición del Roadshow.

El encuentro también abordó las oportunidades que ofrece Brasil a las empresas españolas. En este contexto, Francisco Arbós presentó la Misión Europea de Soluciones Inteligentes a Brasil 2027, una iniciativa orientada a favorecer nuevas conexiones comerciales con el mercado brasileño.

La reflexión sobre el impacto de la innovación tuvo su espacio en la mesa de debate *Tecnologías disruptivas al servicio de sociedades más prósperas, justas y sostenibles: ¿cómo hacerlo posible?*, con la participación de Lídio Modesto da Silva Filho, magistrado del Tribunal de Justicia del Estado de Mato Grosso, y José Francisco Estévez, copresidente de Cremades & Calvo Sotelo.

La jornada concluyó con un espacio de networking destinado a facilitar el intercambio entre los asistentes y el establecimiento de contactos empresariales e institucionales.

A través de su apoyo a este encuentro, la CCBE continúa promoviendo iniciativas que conectan a empresas e instituciones de Brasil y España, favorecen el intercambio de conocimiento y contribuyen al desarrollo de las relaciones económicas y comerciales entre ambos países.